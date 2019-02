Calculator de acum 30 de ani, găsit într-un pod. Ce a descoperit un bărbat când l-a deschis

John Pfaff

John Pfaff, un profesor din New York, a făcut o descoperire neașteptată în casa părinților săi. Zeci de ani, un computer fabricat în 1983, în stare perfectă de funcționare, a fost depozitat în podul locuinței familiei.

Când acesta l-a deschis, a fost surprins să descopere că dispozitivul vechi de 30 de ani era în stare perfectă de funcționare. Mai mult, profesorul a găsit și dischete pe care erau stocate jocurile sale preferate de când avea 10 ani.

Twitter

Astfel, profesorul newyorkez a postat pe Twitter o serie de fotografii și un filmuleț care arată că PC-ul încă funcționează perfect.

My kids thought things were insanely retro when my wife and I played NES Super Mario on the oldest’s Switch. Tomorrow morning their definition of retro is going to shift significantly. pic.twitter.com/cwpMyvCoYw — John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019

„O, Dumnezeule! Un Apple Ile a stat ascuns în podul părinților mei zeci de ani. Funcționează. Am introdus o dischetă veche în computer. M-a întrebat dacă vreau să revin la un joc vechi. Cred că are în jur de 30 de ani. Mă simt din nou de parcă aș avea 10 ani”, a scris John Pfaff pe Twitter, sincer surprins de descoperirea sa, informează CNN.

Când a introdus în computer o dischetă pe care era stocat jocul „Adventureland”, pe ecran i-a apărut mesajul: „Ce să fac în continuare?”

Twitter

„Jocul acesta... n-am trecut niciodată de primul nivel, în ciuda numeroaselor ore pe care le-am petrecut încercând. Acum, cu www-ul, mai am o șansă. Muzica...este muzica aceea tipică acestui tip de computer”, a scris el într-un alt mesaj.

Pe dischete, profesorul a descoperit și alte jocuri, pe care le-a arătat copiilor lui.

„Copiii mei credeau că jocul Super Mario este incredibil de „retro”. Mâine, definiția lor a acestui cuvânt se va schimba în mod radical”, a mai scris el.

Twitter

Totodată, Pfaff a mai descoperit și proiecte pe care le făcuse la liceu, cât și o scrisoare pe care tatăl său i-a scris-o când avea 11 ani și se afla în tabără.

God. An Apple IIe. Sat in my parents’ attic for years. Decades. And it works. Put in an old game disk. Asks if I want to restore a saved game. And finds one! It must be 30 years old. I’m 10 years old again. pic.twitter.com/zL7wWxOo36 — John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019

„Am găsit o scrisoare pe care tatăl meu mi-a scris-o în 1986, când aveam 11 ani și eram într-o tabără de vară. Tata a murit în urmă cu fix un an. E incredibil că am descoperit ceva atât de banal de la el.”

Twitter

Când le-a arătat computerul copiilor lor, a fost surprins să descopere că aceștia nu știau ce este aceea o dischetă.

This game... never got past the first level despite HOURS of (pre-internet cheating) trying. Now w the web, I have a shot. The music, tho. That classic Apple IIe music. pic.twitter.com/ebeXNzoCs2 — John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019

„Fiul meu de 9 ani m-a întrebat surprins dacă „acela e un computer.” După aceea, s-a îndreptat către niște dischete și m-a întrebat „ce sunt astea”. Gemenii s-au distrat spunând că arată stupid.”

Hm. I rocked this version of One on One. Could hit a three from anywhere. But the boxes my mom sent have no joystick!! Will GameStop have one that fits these ports? pic.twitter.com/VQFgaAyb9G — John Pfaff (@JohnFPfaff) February 17, 2019

Twitter

