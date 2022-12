Zilele Biz 2022, festivalul de business preferat de companii pentru lansările din această toamnă

Zilele Biz, conferința care de 21 de ani dă tonul tendințelor în mediul de afaceri, a adus timp de o săptămână mai bine de 100 de speakeri în fața publicului prezent în sală, cât și a audienței online care a urmărit live, într-un număr impresionant, festivalul de business al României, pe Facebook, YouTube, Instagram și LinkedIn.

Cei mai importanți lideri din antreprenoriat, inovație, management, media & marketing și CSR au luat parte la Zilele Biz, iar unele dintre cele mai importante companii prezente pe piața din România au ales să lanseze oficial noile produse și servicii la acest eveniment.

În ziua Antreprenoriatului, Edenred România a anunțat lansarea Edenred BIZTRO Club, o platformă pentru afacerile antreprenoriale și IMM-uri care oferă acces gratuit la resurse și informații pentru antreprenorii aflați la început de drum. Proiectul este dezvoltat alături de redacția revistei Biz.

„Întreaga comunitate de business aflată la început de drum și nu numai, are acum acces, la doar câteva click-uri distanță, de informații relevante. Informațiile sunt puse la dispoziție de experți din toate domeniile conexe antreprenoriatului”, a precizat Ovidiu Bîrsa, Director comercial Edenred România, în prezentarea susținută la ziua dedicată antreprenoriatului din cadrul Zilelor Biz.

Tot în premieră la Zilele Biz, Enel a prezentat oficial, la Ziua Media&Marketing, noua platformă de conținut Electripedia, cu informații legate de consumul de energie și eficiența energetică.

”Electripedia este o platformă cu conținut original, unde se pot găsi informații utile despre ce modul (real) de economisire a energiei; este un loc unde ne propunem să dărâmăm mituri, cu date bazate pe cercetări, pe calcule, totul pentru a răspunde clienților în căutarea de a fi eficienți energetic”, a declarat Raluca Teodorescu, Head of Media la Enel România.

Platforma Empath a fost prezentată, în premieră, la Zilele Biz de echipa Unlock Market Research. Adina Vlad, Managing Partner Unlock Market Research și Alexandra Cojocaru, Partner Unlock Market Research, au oferit informații din studiile complexe care ajută liderii din business să ia cele mai bune decizii și au anunțat o perioadă de trei luni de trial în care cercetările Empath pot să fie descărcate gratuit. Între studiile valoroase se află și Hunters Annual Trends –„Rebuilding Us | 2022 Summary” și Unlock Research Report – „Who’s taking care of employees’ mental health?”.

La Zilele Biz, Alpha Bank a lansat noile carduri ale băncii, un touchpoint extrem de important în relația cu consumatorul.

„Lucrurile se schimbă și astăzi vrem să spunem lucruri cât mai scurt, pentru că nu avem timp, dar storytelling-ul rămâne. Noile carduri Alpha Bank stau sub conceptul odiseea modernă. Aceasta este acea poveste celebră, adusă astăzi. Eroul principal al acestor carduri suntem noi. Noi suntem cei care explorează lumea, iar cardurile devin mijloacele care ne ajută”, a punctat Tiberiu Mercurian, Marketing Director la Alpha Bank.

Cel mai important instrument al profesioniștilor din MarComm, „Best 100+ Marketing”, s-a lansat la Zilele Biz

Anuarul „Best 100+ Marketing”, considerat reper în industria marcomm pentru că oferă o bază de date complexă a celor mai activi directori de marketing, s-a lansat oficial tot în timpul festivalului de business al României, Zilele Biz. Publicația oferă informații despre oamenii cheie din industrie și resurse utile sub forma unor interviuri cu unii dintre cei mai inovatori și activi directori de marketing de pe piața românească.

Directorii de marketing sunt prezenți în „Best 100+ Marketing” cu un profil care arată evoluția lor și permite conturarea unui tablou macro al oamenilor care iau cele mai importante decizii pentru sănătatea și evoluția brandurilor puternice de pe piața din România și din regiune. Anuarul „Best 100+ Marketing” are un cost de 85 lei (TVA inclus) și poate fi comandat la emailul [email protected], dar este disponibil în cadrul evenimentelor organizate de Biz.

Zilele Biz, evenimentul care dă tonul în businessul românesc

De 21 de ani, Zilele Biz s-a transformat într-un reper pentru profesioniști, fiind supranumit de mulți dintre ei „festivalul de business al României”.

Pe lângă antreprenori, manageri și vizionari care au construit afaceri de la zero și au propulsat branduri în topurile naționale, regionale și internaționale, la Zilele Biz au oferit live din know-how-ul lor unii dintre cei mai bine cotați business coaches și consultanți care au ajutat sute de companii să treacă la un nivel superior.

„Ne bucurăm să vedem că Zilele Biz este evenimentul preferat de marile companii pentru lansări importante, dar în special pentru că festivalul de business al României este prezent an de an în agenda atâtor profesioniști. În mai bine de două decenii, am urmărit împreună cum se scrie istoria în businessul românesc, am asistat la nașterea și evoluția unor branduri de succes și am avut mereu o fereastră deschisă către viitor, cu ajutorul studiilor, analizelor și experților vizionari care au împărtășit cu generozitate informații mereu relevante de pe scena Zilelor Biz”, declară Marta Ușurelu, owner Biz.

Festivalul de business al României, Zilele Biz, revine cu o nouă ediție în noiembrie 2023, când va oferi din nou cele mai bune posibilități de networking alături de sesiuni concentrate de know-how și informații aplicate pentru antreprenori, profesioniști care doresc să continue să inoveze, manageri, specialiști din media&marketing și din echipele de CSR.

Informații complete despre Zilele Biz sunt disponibile la adresa zilelebiz.ro.

