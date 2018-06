Statul român, dat în judecată la Washington, de un grup de producători de energie solară. Ce reclamă companiile

Un grup de producători de energie solară a depus o cerere de arbitraj la Centrul Internaţional de Soluţionare a Litigiilor în materie de Investiţii (ICSID) din Washington împotriva Românie.

Potrivit Business Review, companiile au inregistrat pierderi in investitii din cauza deciziei de a reduce schema de subventionare in domeniul energiei regenerabile.

Potrivit unui anunț postat pe site-ul ICSID, cele zece companii sunt: LSG Building Solutions GmbH (Austria), Pressburg UK GmbH (Germania), Green Source Consulting GmbH (Austria), Solluce Romania 1 B.V. (Olanda), Risen Energy Solar Project GmbH (Germania), Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania), Core Value Capital GmbH (Austria), SC LJG Green Source Energy Beta SRL (Romania), Anina Pro Invest Ltd (Cipru) și Giust Ltd (Cipru).

"Cererea de instituire a procedurilor de arbitraj" impotriva Ministerului Energiei din Romania a fost inregistrata oficial la ICSID, marti, 12 iunie 2018.

Ministerul Energiei este trecut pe site-ul ICSID ca reprezentant al statului roman in acest litigiu.

În 2013, Guvernul a decis reducerea subvenţiilor sub formă de certificate verzi acordate pentru sectorul energiei regenerabile. Companiile din domeniu reclamă acum faptul că, din această cauză, au avut pierderi.

Până în 2013, când Guvernul a decis reducerea subvenţiilor, România a oferit cel mai generos sprijin financiar din Europa pentru energia regenerabilă, ajungându-se chiar la fenomenul de supracompensare - subvenţii mai mari decât costurile unor beneficiari, potrivit Mediafax.ro.

