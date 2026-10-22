Potrivit Agerpres, pentru asigurarea infrastructurii pentru transportul verde și elaborarea sau actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, au fost decontați 31.988.281,11 de lei pentru achitarea a 124 de facturi aferente Componentei C10 - Fondul Local.

De asemenea, alți 8.013.902,22 de lei au fost repartizați pentru 19 facturi aferente Componentei C15 - Educație, pentru construcția de creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul, potrivit unui comunicat de presă al ministerului.

'Una dintre prioritățile majore este să accelerăm decontarea facturilor pentru proiectele finanțate prin PNRR și să sprijinim beneficiarii în finalizarea investițiilor începute. Fiecare factură decontată înseamnă un pas înainte pentru un proiect finalizat și, în cele din urmă, o investiție concretă pentru comunitățile din România', a declarat ministrul Marcel-Alexandru Stoica.

Situația plăților efectuate este disponibilă pe site-ul MDLPA.