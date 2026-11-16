Le-a dat asigurări că regulile de finanțare nu vor fi schimbate peste noapte, dar le-a cerut, în același timp, să gestioneze responsabil banii publici. Edilii au atras însă atenția asupra investițiilor blocate și au cerut Guvernului să nu le reducă fondurile.

Înainte de a discuta despre câți bani vor primi anul viitor, premierul Luca Niculescu le-a transmis primarilor de municipii că vrea să afle cum sunt cheltuiți cei deja încasați.

Luca Niculescu, premierul României: „Îmi permit să fac şi eu un apel către dumneavoastră, şi anume responsabilitate în folosirea resurselor primite. Alocările vor fi corelate cu execuţia efectivă şi cu nevoile reale ale comunităţilor, iar rezultatele vor fi raportate public.”

Pe de altă parte, edilii i-au cerut deblocarea investițiilor care pot fi începute cu bani locali. Acestea au fost blocate de fostul Guvern, care a încercat și așa să țină în frâu deficitul bugetar.

Lia Olguța Vasilescu, președintele Asociației Municipiilor (PSD): „Noi, primarii, nu cerem să ni se mai dea, cerem să nu ni se mai ia – cam asta s-a întâmplat și astăzi în discuțiile pe care le-am avut cu domnul ministru de Finanțe. Pot să vă spun că 90% din ceea ce și-au propus primarii nu au putut să realizeze pentru că bugetul a venit târziu.”

Emil Boc, primarul orașului Cluj-Napoca: „Am propus un PNRR românesc pentru reabilitarea tuturor blocurilor de locuit care încep să dea semne de oboseală din perioada comunistă și este un câștig pe toate planurile – în primul rând, cetățeanului îi scade factura cu 30-35% pentru iarna următoare.”

Prezent la discuții, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că anul acesta autoritățile locale au avut la dispoziție bugete cu 10 miliarde de lei mai mari față de 2025, adică mai bine de 171 de miliarde de lei.

După întâlnirea cu edilii de municipii, premierul a anunțat că procesul de comasare voluntară din administrația locală este prevăzut să se desfășoare până în martie.

Lucian Viziteu, primarul Bacăului: „Cred că peste tot unde există un oraș-magnet, un municipiu puternic, el ar trebui unit cu primul inel de comune din jur.”

După luna martie, Guvernul urmează să analizeze ce se va întâmpla – dacă își va asuma răspunderea în Parlament și pentru acest proiect.