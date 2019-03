Indicele Robor la 3 luni a urcat la 3,23% pe an

Robor la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat vineri cu 0,07 puncte procentuale, la 3,23% pe an, de la 3,16% pe an, vineri, potrivit datelor publicate de BNR.

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99% iar în perioada similară a anului trecut, 23 martie, ROBOR la 3 luni era 2,05% pe an, scrie Agerpres.

Pe de altă parte, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut uşor, la 3,32% pe an, de la 3,33% pe an la sfârşitul săptămânii trecute, iar ROBOR la 9 luni a urcat la 3,48% pe an, de la 3,46% în şedinţa precedentă.

Indicele ROBOR la 12 luni a fost cotat luni la 3,53% pe an, de la 3,52% pe an vineri.

