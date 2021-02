Cum au reușit doi frați din Sibiu să construiască o companie care valorează 1 miliard $

Doi fraţi din Sibiu au reuşit performanţa uluitoare de a dezvolta, în doar 3 ani, un aşa zis "unicorn", adică o companie care valorează un miliard de dolari.

Este vorba despre ''Elrond'', care a creat criptomoneda e-gold, şi un portofel electronic care permite realizarea tranzacţiilor financiare cu o viteză şi o siguranţă despre care tinerii spun care ar fi nemaiîntâlnite.

Beniamin şi Lucian sunt doi dintre cei patru copii ai soţilor Mincu, un cuplu obişnuit dintr-un oraş de provincie.

De mici, băieţii au fost fascinaţi de tehnologie.

Beniamin Mincu, CEO & co-fondator: "Tatăl nostru ne-a cumpărat un computer, am fost foarte pasionaţi, în prima fază am stricat computerul de foarte multe ori după care am devenit oamenii care cumva în oraşul nostru reparăm computerul pentru majoritatea oamenilor."

Beniamin a învăţat la facultate ştiinţe economice.

În paralel a descoperit de unul singur lumea internetului şi a programării. A lucrat în IT, până când proiectul Elrond i s-a conturat în minte. Din acel moment a început să îşi caute parteneri, iar acum echipa lui are 50 de oameni. Cei mai mulţi sunt români.

Adrian Dobriță, Head of Engineering: "Fiecare avea alte joburi în perioada aceea, dar în monetul în care am discutat şi am văzut care e potenţialul, atunci toţi ne-am dat demisiile de la fostul loc de muncă şi ne-am adunat să lucrăm împreună."

Beniamin Mincu: "Am adunat echipa asta cu care spunem noi că putem construi rachete. E formată din oameni foarte smart, foarte capabili, foarte muncitori, oameni cu care ai vrea să petreci timp şi ai încerca să rezolvi probleme şi îţi face o plăcere deosebită."

Tinerii cred că aşa cum am trecut de la telefonul clasic la smartpone şi de la cărţi tipărite pe hârtie la ebooks, tot aşa vom ajunge să folosim şi banii digitali. Moneda lor, Egold, poate fi cumpărată acum cu 65 de dolari, ceea ce a făcut că valoarea companiei să depăşească un miliard de dolari. Iar portofelul electronic gândit de ei are perfoman'e uluitoare.

Lucian Todea, co-fondator & andreprenor tech: "La fel ca şi acum când deschizi o tabletă, noi nu ştim ce tehnologie e în spate, cum se încarcă un site, cum se trimite un mail, care sunt protocoalele, la fel şi blockchain-ul va ajunge să fie folosit în multe domenii şi nici măcar să nu ştim acest lucru."

Programatorii de la Elrond spun că menţinerea platformei de tranzacţionare în stare perfect funcţională este o adevărată provocare.

Elrond se află acum între primele 50 de proiecte de blockchain şi criptomonede din lume şi a devenit al doilea "unicorn" românesc, după UiPath. Acesta din urmă a depăşit pragul de un miliard de dolari în 2018, după ce a obţinut finanţare de la mai mulţi investitori.