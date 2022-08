Banii strânși în pilonul 2 de pensii au ajuns la un nivel record în august, în ciuda războiului și a inflației

Banii strânși în pilonul 2 de pensii au ajuns la un nivel record, de peste 92 de miliarde de lei, în luna august. Veștile sunt cu atât mai bune cu cât vin după prima jumătate de an dificilă.

Inflația uriașă și războiul au afectat profiturile înregistrate de administratorii acestor bani, care spun acum că jumătate din pierderi sunt deja recuperate. Peste 7 milioane de români au contribuții virate către aceste fonduri, în care se adună bani pentru bătrânețe.

Anul acesta, românii care contribuie la pilonul 2 de pensii - cele obligatorii, administrate privat - au putut observa fluctuații importante în conturile personale. Războiul și inflația-record și-au pus amprenta asupra pilonului 2. Dacă la începutul anului erau strânși în pilonul 2 o sumă totală de 89 de miliarde de lei, șase luni mai târziu s-a ajuns la 87,4 miliarde de lei. Acum, totalul a urcat la 92 de miliarde de lei - un record, după ce administratorii au început să recupereze terenul pierdut. Asta înseamnă că într-un cont mediu sunt acum 11.845 lei.

Radu Crăciun, președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România: În ultimele 4 săptămâni, s-au recuperat jumătate din pierderile înregistrate pe parcursul întregului an. Atâta vreme cât fondurile de pensii investesc în piețe financiare, un element cu care trebuie să ne obișnuim e volatilitatea, creștere, scădere ale piețelor și, prin urmare, ale activelor fondurilor.

Din banii virați către pilonul 2 din salariile angajaților, administratorii fondurilor fac investiții. Profitul, adică banii câștigați în plus de cei care contribuie, este direct legat de evoluția economiei.

Adrian Codirlașu, vicepreședinte Asociația Analiștilor Financiari: Fondurile de pensii investesc cea mai mare parte în titluri de stat. Valoarea lor fluctuează odată cu rata de dobândă sau cu inflația, practic am avut o perioadă în care inflația a crescut puternic și a tras după ea și ratele de dobândă, prin urmare titlurile de stat au pierdut din valoare.

Aproximativ 60% din banii investiți ajung în titluri de stat, restul sunt investiți în bursă și în obligațiuni corporative. De aici și impactul mare al inflației-record, care a afectat profiturile pilonului 2. În august, profitul mediu al pilonului 2 era de minus 3,2%, comparativ cu minus 7,6% la finele primului semestru.

Dumitru Beze, Asociația Participanților în Fonduri de Pensii și Fonduri de Investiții: În urmă cu 2 ani, aceste titluri de stat aduceau randament de 4% pe an, bani în plus față de constribuții și începând cu acest an, peste următorii ani, vor aduce o dobândă de 8-9%.

Datele arată că 7,8 milioane de români au virat contribuții către pilonul 2, în cei 14 ani de când a fost înființat acest sistem menit să aducă un plus la pensia oferită de stat. Contribuția este acum de 3,75% din salariul brut, dar în 2024 ar urma să crească la 4,75%.

