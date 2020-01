Au vrut să plătească impozitele cu reducere, dar s-au trezit că sunt de 3 ori mai mari

Veste neplăcută pentru localnicii dintr-o comună din Gorj. Taxele și impozitele de acum sunt chiar și de 2, 3 ori mai mari decât în 2019, după ce, anul trecut, consilierii locali nu s-au pus de acord pentru majorarea lor cu rata inflației, de 4,6%.

În asemenea situații, legea prevede o indexare cu nivelurile maxime prevăzute de legislație.

Localnic: ”Domnule primar, am venit să plătesc impozitele locale azi și am aflat că e dublat, triplat suma. Nu mai e ce a fost - la dvs am verificat eu și nu e dublat, e de cinci ori mai mare!

Localnicii din comuna Schela au crezut că ies în câștig dacă vin să își plătească taxele la început de an pentru a beneficia de reducerea de 10%. Au descoperit cu stupoare că au de plătit sume mult mai mari față de anul trecut.

Mulți săteni spun că sunt nevoiți să amâne dările către stat: ”Nu-mi permit să-l plătesc, și momentan rămâne în debit, după aia om vedea”.

Primarul comunei a fost luat la întrebări de către consătenii săi, revoltați de întreagă situație:

Primarul spune că vina le aparține consilierilor locali, care anul trecut nu s-au pus de acord în privința indexării taxelor și impozitelor cu nivelul inflației, de 4,6%. Bugetul comunei va avea de suferit chiar dacă, teoretic, banii ar trebui să fie mai mulți.

Aristică Șerbănescu, primar comuna Schela: ”Da, scad, scad veniturile pentru că sunt mulți care nu or să poată plăti. Care avea de exemplu vreo 50- 60 de lei de plată, ăla nu avea bani de pâine, că mai sunt și familii din astea.”



Lucrurile ar putea reveni la normal de abia anul viitor, dacă la sfârșitul lui 2020 consilierii vor reuși să voteze indexarea taxelor cu rata inflației.