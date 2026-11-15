Începe postul. Ne gândim la acesta, dar ne gândim și cum reintroducem alimentele după orice fel de post. După orice fel de post, alimentele trebuie introduse în meniu treptat, în cantități mici, dacă vrem să ne simțim bine, ne spune chiar fiziologia.

Treptat. Așa începeți orice fel de post. Așa se exclud grupe alimentare, spre exemplu, cele de origine animală. Dați astfel timp enzimelor digestive să se pregătească pentru o digestie corectă. Și invers. Revenirea la o alimentație cu toate grupele alimentare se face tot treptat, nu dintr-o dată.

Dulciurile concentrate sunt la fel de periculoase ca grăsimile concentrate, pe care le găsim în șuncă ori în maioneză. Dulciurile concentrate devin și mai periculoase dacă vin dintr-o dată, în cantitate generoasă, după o perioadă în care ați ținut orice fel de post. Știu acest lucru deja oamenii care suferă de gastrită. Ne explică profesor universitar doctor Laura Iliescu.

Dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Și la un ulcer, și la o gastrită, dulciurile concentrate nu fac bine pentru că sunt iritante, nu că faci diabet. Dacă ai ulcer, gastrită, nu se recomandă, pe lângă condimente, să mănânci dulciuri concentrate pentru că stimulează secreția gastrică, care e o secreție acidă. Toate acestea într-un context în care ai fost învățat cu legume, cu fructe și după 2 luni direct suprasoliciți aparatul digestiv. E ca o luptă acidă și e foarte periculos”.

Ce înseamnă foarte periculos? Se numește pancreatită. La început, pancreasul bombardat de dulciuri ori de grăsimi, ori de alcool doar crește în dimensiuni. Fără ajutor medical, apare necroza – moartea unor părți din acest organ vital. Se infectează, apoi infecția cuprinde rinichii. Tratamentul durează luni de zile. Odată afectat de infecție, va determina diabet. Aceasta deoarece pancreasul înseamnă un organ care participă la digestie. Și un organ endocrin, care face hormoni, printre care și insulina.

Ați avut o perioadă în care ați mâncat foarte puțin – din orice motiv – sau cu foarte multe restricții în privința diversității alimentare? Nu vă bombardați cu mâncare dintr-o dată. Și în niciun caz cu cele mai periculoase 3 tipuri de alimente: dulciuri concentrate, grăsimi și alcool. Chiar dacă sunt naturale. Și preparate în casă.

Dr. Laura Iliescu, medicină internă, Institutul Clinic Fundeni: „Se autodistruge pancreasul, sunt enzime, amilaza, lipaza – pur și simplu se autodistruge. Deci toate aceste secreții digestive încep din momentul în care bagi în gură acel aliment. Poate fi la o petrecere, la un chef în care mergi să mănânci slănină, mănânci lucruri grele și mai bei alcool, se cheamă pancreatită. Nu e cum se spune: mănânci slănină, dar bei țuică, că atenuezi grăsimea. Nu e așa, consumul de alcool tot acolo duce”.

Suntem adaptați să tolerăm cantități moderate de mâncare. Dintr-o dată foarte puțină mâncare sau puțin diversă, faceți trecerea treptat. Și invers. Mai multă mâncare în siguranță înseamnă doze luate treptat. Și nu dintr-o dată.