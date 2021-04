Francisca de la „Vorbește lumea” a trecut prin lupte dure cu kilogramele în plus

Francisca, noua nostră colegă de la Vorbește Lumea, ne încântă diminețile cu umorul și energia ei. A traversat până acum două episoade luptă dură cu kilogramele în plus, de fiecare dată a scăpat de 20.

Ultima oară, în mai puțin de o jumătate de an.

Francisca Dulceanu: „Mi îmi place să spun că sunt un haos ambalat frumos, nu am timp să îmi gătesc să mă ocup chiar eu de mesele mele, mie îmi place mâncarea pregătită acasă. Cu ajutorul unui terapeut am reuşit să slăbesc inanite de pandemie din ianuarie până în martie şi din martie până în iulie, când s-a terminat lockdown-ul - încă 10.”

Oana Cuzino: „Cine te vede acum nu ar spune. Te-ai mai confruntat cu acest fluctuaţii şi probleme legate de greutate?”

Francisca Dulceanu: „Eu am fost mereu o fetiţă grăsuță din copilărie. Nu am fost un caz dramatic, dar am fost mai plinuţă. Deşi mama ea a avut grijă să avem o alimentaţie corectă, adolescenţii nu se supun neapărat şi eu fiind o adolescentă rebelă, călătoream cu teatrul şi muzica, mi-am dereglat programul.”

Francisca Dulceanu: „Atâta timp cât nu îţi impui o disciplină, azi faci o excepţie şi mănânci, mâine iar, poimâine iar o excepţie”

Oana Cuzino: „E weekend şi de luni te apuci.”

Francisca Dulceanu:: „Şi acest de luni e foarte nociv. Stilul de viaţă sănătos începe acum şi aici. La fel ca şi cu fumatul. De mâine mă las de fumat. De ce nu azi? Ia aruncă pachetul de ţigări. Aşa e şi cu slăbitul.”