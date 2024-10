Măsurile luate de firmele de curierat înainte de Black Friday. Sunt așteptate peste 850.000 de colete într-o singură zi

Responsabilii au angajat mai mulți oameni și au mărit numărul dulapurilor stradale. Se estimează că vor fi cu 40% mai multe comenzi ca anul trecut. Unii comercianți au început deja să taie prețurile.

În depozitele firmelor de curierat este deja agitație, iar pe benzi sunt sortate mii de colete oră de oră.

Anul acesta, perioada de vârf pentru firmele de curierat va fi pe 11 noiembrie. O singură companie estimează că în ziua respectivă vor fi pregătite pentru livrare peste 850.000 de colete, cu 80% mai multe față de o zi obișnuită.”

Companiile au luat măsuri pentru ca pachetele să ajungă în cel mult 24 sau 48 de ore la clienți.

Lucian Baltaru, reprezentantul unei companii de curierat:

„Începem să pregătim capacitățile operaționale, livrarea, sistemele, serverele pentru acest vârf din an. Creștem undeva la 60% capacitatea noastră de livrare la nivel de curieri, am crescut cu 40% numărul de easy box-uri față de anul anterior; este cea mai importantă metodă de livrare. Pe zona de tiruri, într-o zi normală, din acest hub pleacă 200-300 de tiruri pe noapte; până în decembrie vor pleca cam 400 de tiruri pe noapte.”

Firmele au suplimentat și numărul de angajați.

Cornel Morcov, reprezentantul unei companii de curierat:

„Am mărit numărul de angajați, atât pe partea de curier-livrator, cât și pe partea de depozit. Am extins flota de livrare, am mărit numărul de subcontractori, am extins, de asemenea, capacitățile de sortare și am optimizat inclusiv partea de IT, resursele din zona aceasta. Anul acesta va fi diferit prin faptul că mai multe livrări vor merge către lockere și către puncte fixe, asta este marea diferență.”

Au luat măsuri și pentru a îmbunătăți comunicarea cu clienții.

Șerban Stoica, reprezentantul unei companii de curierat:

„Am investit mult în extinderea infrastructurii operaționale pentru a putea acomoda mai multe volume în perioada care urmează. Vom extinde cu 40% rutele la nivel de transport și vom adăuga un component de 20% de personal suplimentar.”

Comenzile vin deja, pentru că unele companii au început să vândă produse la prețuri reduse. De pildă, un mare retailer oferă reduceri cuprinse între 30 și 50% în perioada 31 octombrie și 20 noiembrie, în trei etape. Altă companie a dat startul reducerilor de până la 70% pe 25 octombrie. Însă cei mai mulți vor începe pe 8 noiembrie.

