Au votat la prezidenţiale ca să aibă gaze în sat. "Nu ne ducem aşa jegoşi, cu vaca"

Mai întâi treaba și apoi votul. La țară, oamenii au dat zor dis-de-dimineață să își termine lucrul prin gospodărie.

Nu au uitat de ștampilă, spun ei, dar este mai important să duci întâi vaca la păscut ori să cari lemnele pentru sobă. Dacă în anii trecuți, pentru mulți, drumul s-a abătut pe la cârciumă și acolo s-a înfundat, astăzi, în unele locuri, barurile de prin comune au fost goale.

Treziți cu noaptea-n cap, localnicii din Pisculesti, județul Prahova au avut două priorități: treburile în gospodărie și...votul.

Localnică: „La vot, dar mai târziu. Acum tre' să dăm la vacile astea de mâncare, le lași așa?"

Reporter: „La vot mergeți?”

Localnică: „Mergem, dar să ne ducem cu lemnele acasă”.

Reporter: „Întâi treaba și după votul? ”

Localnică: „Da, mamaie, da. Mergem, cum să nu mergem, ne schimbăm, mâncăm și plecăm!”.

Pe islazul de lângă sat, Niculina și Elena știu exact ce își doresc.

Localnice: „Ne îmbrăcăm frumos, ne ducem la vot, nu ne ducem așa …jegoși cum venim cu vaca sau o ducem la păscut. Vrem și satul ăsta să aibe gaze, să fim și noi, că avem nepoți, avem copii."

Reporter: „Ce vreți de la un președinte? ”

Localnică: „Ca să ne facă și nouă mai bine în țară, mai ales mie pensie, că am 61 de ani."

Ajunși în cabina de vot, unii au avut însă câteva observații pentru că nu vedeau unde să pună ștampila.

Localnică: „Nu se vede dacă dumneavoastră nu băgați aicea un bec d-ăla, că la babe aici nu vede…babele nu vede…"

Alții au mers întâi la slujbă și abia apoi la secție.

Localnic: „Eu acuma merg la vot. Părintele nu se ocupă de politică, dar ne-a spus că orice cetățean român și cu credință mergeți acolo, votați pe cine doriți."

În județul Mureș, deși pare greu de crezut, cabina de vot a fost improvizată într-un dulap, iar această femeie a intrat acolo că să voteze.

Și în comună Babana, din Argeș, s-a votat devreme.

Reporter: „De la slujbă mergeți la vot?”

Localnic: „Am fost, întâi am fost la vot și aicea m-am rugat ! Înainte de slujbă, că să fie bine pentru țară !"

Pentru această familie din județul Bacău, fiecare zi de alegeri reprezintă un moment special. Tanti Vasilica are 82 de ani, iar nea Ion, 85.

Femeie: „Măi, tu ai luat buletinul?

Bărbat: „Îl iau în haina asta”

Femeie: „Al meu e în portofel..."

Un cuplu din Bistrița a mers la vot chiar în ziua în care mirii au spus DA în fața ofițerului de stare civilă. Marcel este de 16 ani în Irlanda și este șofer pe TIR, iar acum cinci ani a stat șapte ore în frig și ploaie, la Dublin, ca să poată vota.

Miri: „Rămânem în România, că aici mă simt cel mai bine, ne-am rupt cinci minute din timpul nostru pentru a vota ceva bun în țara asta."

În județul Dâmbovița, în comună Baleni, mai ales oamenii în vârstă au mers dimineață să își exprime opțiunea. Printre ei, și această femeie de 86 de ani, trecută prin multe greutăți în viață.

Bătrână: „Să meargă la vot toată lumea, tot tineretul, eu am 86 de ani, am trecut și prin războaie, am stat și închisă"

Dincolo de dorințe, promisiuni, așteptări, oamenii de la țară vor lucruri simple.

Localnic: „Să fie mai bine pentru noi ăștia de jos, că acolo sus e bine sigur!”

