Cum a votat Capitala la alegerile prezidențiale 2019. Sectorul 3 a fost primul

Ajutaţi de o vreme superbă, bucureştenii au votat şi ei în număr mare.

Unii au ajuns la urne din parc sau de la mall. Unii direct de la club, alţii cu prunci în braţe, cu toţii vorbesc despre un vot important - un drept câştigat în urmă cu 30 de ani la Revoluţie, un drept pe care nu trebuie să-l irosim.

Până în urmă cu oră, sectorul în care au votat cei mai mulţi era sectorul 3, iar codaş era sectorul 5.

Şi în capitală a fost o prezenţă serioasă la urne. Tineri sau în vârstă, mulţi şi-au amintit că dreptul la vot a fost câştigat în 89 cu jertfă de sânge.

Bărbat: "Dacă ne gândim la cei care şi au dat şi viaţa pentru dreptul ăsta, ar fi complet nepotrivit să nu votăm''.

Tânără: "Cred că ne-am trezit din nou, adică am văzut şi la europarlamentare am fost pe metereze şi am votat. Anul acesta ar trebui să ne aducem aminte ce s-a întâmplat în 89, ce s-a întâmplat din '89 până acum şi mai ales unde vrem să ajungem peste 30 de ani ''.

E adevărat şi că mulţi au ieşit din casă la o plimbare într-o zi frumoasă cu temperaturi de vară şi au ajuns şi la vot. Alţii au venit la urne dimineaţa, ca să aibă timp şi de evenimentele planificate.

Romanița Iovan: ''E esenţial să vină oamenii la vot, e o obligaţie morală şi un drept constituţional. Va fi botezul unui bebeluş din familie şi ne grăbim să le facem pe toate şi să nu rămânem fără să votam''

Unii şi-au adus la vot cei mai buni şi ascultători prieteni, iar mulţi părinţi au venit cu copiii pentru că, spun ei, să înveţe de mici ca votul este important.

Tată cu copil: "De mici trebuie să ştie ce obligaţii au şi ce responsabilităţi au pentru viitorul lor până la urma''

Bărbat: "Vin cu speranţa desigur"

Reporter: "Ce le aţi spus fetiţelor?"

Bărbat: "Că mergem la vot pentru un viitor mai bun''

Spre deosebire de alţi ani, la Liceul Monnet din Capitala, au venit extrem de mulţi tineri, în valuri încă de dimineaţă, astfel încât o dată la jumătate de oră aici s-au format rânduri de așteptare.

Femeie: "Cu o floare nu se face primăvara, dar uniţi putem să votăm pe cine trebuie''.

