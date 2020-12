Mesajele lui Orban, Ciolacu și Nicușor Dan pentru români înainte de închiderea secțiilor de vot

Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj românilor să iasă la vot, pentru a nu repeta greşeala de la alegerile parlamentare din 2016, atunci când peste 60% dintre cetăţenii cu drept de vot nu au participat la scrutin.

„Dragi români, în urmă cu patru ani, prezenţa scăzută la vot a generat un Parlament cu un deficit considerabil de legitimitate. Un Parlament care a subminat statul de drept şi instituţiile democratice. Un Parlament care a deteriorat imaginea României la nivel internaţional. Un Parlament care a produs guverne împotriva cărora s-a ieşit în stradă. Un Parlament care a dus ţara din criză în criză şi a lăsat-o vulnerabilă în faţa pandemiei.

Dragi români, nu trebuie să repetăm greşeala din 2016, atunci când peste 60% dintre cetăţenii cu drept de vot nu au participat la alegeri. Următorul Parlament trebuie să fie unul reprezentativ pentru secţiuni cât mai largi din societate. Iar acest lucru nu va fi posibil fără o participare mai numeroasă la vot din partea dumneavoastră.

Dragi români, mai sunt peste trei ore până la închiderea secţiilor, timp suficient pentru a vă exprima dreptul fundamental de a vota. Vor urma patru ani fără alegeri. Patru ani în care este mai important ca niciodată să avem un Parlament responsabil şi un Guvern competent la conducerea României. Avem de valorificat oportunităţi fără precedent în istoria noastră recentă. Nu rataţi şansa de a decide viitorul României.

Votul dumneavoastră de astăzi va face diferenţa dintre o Românie respectată la nivel internaţional şi una izolată. Dintre o Românie care îşi respectă cetăţenii şi una care îi alungă peste hotare. Dintre o Românie dezvoltată, modernă şi încrezătoare în forţele sale şi una coruptă, săracă şi lipsită de perspectivă”, a fost mesajul prim-ministrului duminică pe Facebook.

Nicuşor Dan: Haideţi la vot pentru că România şi Bucureştiul merită să se dezvolte cu adevărat!

Primarul general al Capitalei Nicuşor Dan a precizat că mai sunt câteva ore până se închide urnele şi a îndemnat oamenii să iasă la vot pentru că „România şi Bucureştiul merită să se dezvolte cu adevărat”.

„Mai sunt câteva ore până la închiderea urnelor, veniţi şi votaţi! Haideţi la vot pentru că România şi Bucureştiul merită să se dezvolte cu adevărat! Acum e momentul să le-o plătim celor care şi-au bătut joc de România pe vremea lui Dragnea!”, a scris Nicuşor Dan duminică pe Facebook.

Peste 5 milioane de români au votat duminică, până la ora 18:00, ceea ce înseamnă o prezenţă de 27,92 %. Cei mai numeroşi sunt votanţii din categoria de vârstă 45 - 64, urmaţi de cei de peste 65 de ani. Cea mai slabă prezenţă se înregistrează la categoria 18 - 24 de ani.

Marcel Ciolacu: „Victoria e aproape! Astăzi, împreună, putem scrie istorie! Hai la vot!”

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat duminică dimineaţă, după ieşirea de la urne, că a votat pentru ca "românii să îşi ia viaţa înapoi", dar şi împotriva "incompetenţei şi indolenţei".

"Am votat astăzi pentru ca românii să îşi ia viaţa înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret şi specialişti capabili pentru gestionarea pandemiei şi a crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei. Am votat pentru producătorii români, pentru firmele româneşti şi îndemn pe toţi românii să vină astăzi la vot. Este un vot crucial pentru următorii 4 ani şi să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, care pentru cei care au fost cuminţi să le aducă daruri şi pentru cei care au fost obraznici să le aducă nuiaua", a spus Marcel Ciolacu.