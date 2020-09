Rezultate finale alegeri locale 2020 Primăria Piatra-Neamț. Liberalul Andrei Carabelea este noul primar. Ce spune acesta

Rezultatele finale la alegerile locale Piatra-Neamț au fost anunțate miercuri dimineață. Potrivit rezultatelor anunțate de Biroul Electoral Central, Andrei Carabelea (PNL) este noul edil al orașului.

Andrei Carabelea a obţinut 26,25% dintre voturile valabil exprimate (7.696 voturi). Principalul său contracandidat, fostul primar Dragoş Chitic - PMP, a obţinut 21,98% dintre voturi (respectiv 6.443 voturi exprimate).

Fostul ministrul al Transporturilor, Răzvan Cuc, este cel de-al treilea învins.

Consiliul Local Piatra-Neamţ este împărțit între PNL, PMP, Alianţa PSD PPU, USR PLUS, PRO România şi ALDE.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Piatra-Neamț. Prima reacție a noului primar

Primele rezultate ale alegerilor locale pentru Primăria Piatra-Neamț au fost anunțate duminică după ora 21:00, când s-au închis urnele.

„Vreau să le mulțumesc pietrenilor care au fost la vot duminică. De două ori le mulțumesc pietrenilor și nemțenilor care au votat soluția liberală. Am fost ales primar al municipiului Piatra Neamț și le sunt recunoscător pietrenilor pentru asta. Este o victorie a celor care au ales dezvoltarea. Le mulțumesc colegilor care au avut încredere și am obținut victoria, voi pune Piatra Neamțul pe harta dezvoltării. Îmi mențin angajamentul de a implementa proiectele pe care le-am propus. Îmi doresc dezvoltarea orașului, care să fie una echilibrată cu a tuturor comunităților din zonă. Voi pune preț pe respectul pietrenilor, voi dărâma barierele construite între cetățeni și primărie. Voi spori nivelul de implicare al pietrenilor în viața comunității. Sunt mii de oameni care mi-au scris zilele acestea in campanie și după anunțarea victoriei. Sunt mii de oameni care sunt deschiși și vor să contribuie la o schimbare de abordare, de paradigmă. Îmi iau angajamentul de a face în primăria trecerea într-o nouă eră, unde nu vor exista sinecuri ori nepotism” a declarat noul primar Andrei Carabelea, citat de publicația Viața Nemțeană.

Rezultate finale alegeri locale 2020 Primăria Piatra-Neamț. Care este clasamentul candidaților

După Carabelea și Chitic s-au situat în preferințele electoratului candidatul Alianţei PSD PPU, social-democratul Răzvan Cuc, a fost votat de 20,87% dintre alegători (6.119 voturi).

Candidatul USR PLUS, Marius Irimia, a ajuns pe poziţia a patra cu 11,89% (3.485 voturi).

Liviu Harbuz, candidatul Pro România, a obţinut 8,56% dintre voturi (2.510 voturi).

Din partea ALDE a candidat la funcţia de primar Ciprian Enache, care are un scor de 5,71% (1.674 voturi).

Raluca Cucu (AUR) are 2,75%, Daniel Rotaru (ADN) - 1,11%, iar Valerică Frăţilă (ADER) - 0,89%.