„Zboară apa peste stradă”. Vijeliile și inundațiile au măturat tot ce le-a stat în cale în mai multe județe din țară

Într-o localitate din Bistrița-Năsăud o viitură de proporții a luat cu ea două autoturisme și a făcut distrugeri mari în gospodării. Iar la ZOO Târgu Mureș, doi zimbri au profitat de faptul că arcul lor a fost distrus și au evadat. Dar nu pentru multă vreme.

Viitura și-a croit drum până pe drumul județean, măturând tot ce i-a stat în cale. A făcut dezastru în localitatea Romuli, la 60 de kilometri de Bistrița.

Într-o gospodărie, curtea s-a transfomat într-un morman de bolovani, crengi, pietriș și mâl. Speriați, oamenii au ieșit din gospodării cu hainele de pe ei de teama de a nu urma o altă viitură.

Bărbat: „Fata mai mare a venit și a strigat: zboară apa peste stradă. Am scos-o pe mama din casă, soția, copiii și am luat documentele și am fugit din calea apei. Ce să facem? Ne putem pune cu Dumnezeu?”

Și locuința unui om a fost inundată de apele venite, cu multe aluviuni, de pe versant. Bolovanii au spart geamurile și ușile, iar camerele au fost umplute cu nămol. O perdea de arbori plantați în curte i-a ferit cât de cât, iar pereții au rămas în picioare.

Bărbat: „O ploaie torențială, rupere de nori și după 15 minute, în 5 secunde a apărut viitura de 3 metri. Eram cu nepoțelul și i-am zis: dacă Dumnezeu vrea să ne ia casa o să facem alta”.

Această femeie avea parcate două mașini pe marginea drumului. Ambele au fost luate de viitură, și purtate sute de metri la vale, în albia râului din apropiere.

Femeie: „A venit o viitură mare de la deal, de pe pârâu și a ajuns unde o vedeți. Mai mult pietre și bolovanii”.

Bărbat: „Când am ieșit afară a trăsnit o dată și am văzut o apă tulbure și dintr-o dată am văzut apa, am vrut să sar, să scot mașina, dar nu am mai apucat. M-am speriat rău”.

Încă de dimineață, localnicii au început să-și scoată mâlul din curte și să vadă ce mai pot salva din case.

Nicolae Dancs, șef SVSU: „Aici sunt două case afectate, două mașini luate de apă, care au fost parcate, le-a luat viitura și le-a dus pe saluta în jos. Și mai e un pârâu mai sus, și acolo încă 3 case”.

Acum urmează să fie evaluate pagubele lăsate în urmă de viitură.

Ioan Monița, primar Romulii: „Estimăm peste 100 litri/mp în jumătate de oră. A ingrenat piatra, bolovăniș, tot ce înseamnă de pe un versant în formă de v, estimăm la peste câteva mii de tone”.

În Târgu Mureș, vijelia a pus la pământ mai mulți copaci din grădina zoologică. Gardurile țarcului unde se aflau zimbrii europeni a fost distrus, iar două animale au evadat. Au fost recuperate după câteva ore, fără a fi nevoie să fie tranchilizați.

Director grădina zoologică din Târgu Mureș: „A venit o furtuna mare care ne-a afectat enorm. Copaci mari s-au rupt peste gard”.

Vijelia a pus la pământ și balonul patinoarului acoperit din Sângeorgiu de Mureș. Din fericire, nimeni nu se afla în interior.

Iar un panou publicitar din parcarea unui centru comercial din Târgu Mureș s-a dărâmat peste o mașină. Șoferul tocmai era la cumpărături și a scăpat teafăr.

