„Trecerea este foarte periculoasă”. Cum s-a întâmplat accidentul în care o femeie a scăpat teafără ce a fost lovită de TIR

În imagini se vede cum două TIR-uri sunt oprite pentru a da prioritate unor autovehicule care virează la stânga. Primul TIR, de culoare galbenă, se pune în mișcare, iar cel de-al doilea, de culoare albă, era oprit în dreptul unei treceri de pietoni. Femeia, o profesoară de 29 de ani aflată în concediu de creștere a copilului, traversează pe trecerea de pietoni. În același timp, TIR-ul de culoare albă pornește, o lovește, iar femeia ajunge sub autocamion. Șoferul oprește imediat, iar victima aflată sub TIR se rostogolește și iese în partea laterală, nevătămată, sub privirile înmărmurite ale martorilor.

Tânără: „Doamna a avut noroc, a avut zile de la Dumnezeu și a avut tărie de caracter ca să se scoată de sub mașină”.

Bărbat: „Trecerea este foarte periculoasă, majoritatea șoferilor nu opresc aici și dacă opresc trebuie să fii foarte atent că pe banda a doua există posibilitatea să nu vadă”.

Medicii de la ambulanță au sosit în scurt timp la fața locului, dar tânăra a refuzat transportul la spital. Localnicii susțin că zona unde s-a petrecut accidentul este extrem de periculoasă.

Adrian Roșioru, IPJ Buzau: „Recomandăm conducătorilor auto să manifeste atenție și prudență în condus, iar pietonilor să se angajeze în traversarea drumului public doar după ce s-au asigurat că pot face acest lucru în siguranță chiar dacă au prioritate pe trecere”.

Șoferul din Suceava a fost amendat și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 60 de zile. Polițiștii continuă acum cercetările în acest caz incredibil.

Și în Cluj-Napoca o femeie de 85 de ani a fost acroșată de un TIR în timp ce alerg să prindă tramvaiul. În imaginele suprise de camerele de supravghere se vede cum bătrâna se gărbește să ajungă la tramvai înainte să se închidă ușile. Femeia este lovită și trântită la pământ. A fost transportata de urgență la spital și medicii îi acordă acum îngrijiri.

24-04-2023 17:15