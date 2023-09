„Ne-a bătut o vecină la ușă că Robiță nu mai este”. Imagini șocante din noaptea în care adolescentul a fost bătut cu cruzime

Crima s-a petrecut într-un cartier din centrul orașului. Cei doi au fost prinși și reținuți, dar nicio pedeapsă nu mai poate aduce, pentru părinții băiatului, o viață înapoi.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui imobil

Incidentul s-a petrecut în centrul orașului Tulcea. Adolescentul era împreună cu mai mulți prieteni în fața blocului. Imaginile de pe o cameră de supraveghere a imobilului surprind un grup de bărbați, toți sub influența alcoolului, care ies dintr-un bar și se îndreaptă spre scara imobilului.

Puși pe scandal, cei trei indivizi s-au luat la ceartă cu adolescenții. Fără un motiv anume, între tânăr și unul dintre bărbați a izbucnit un conflict, care avea să ducă la o tragedie.

Martor: „Au ieșit din bar, erau sub influența băuturilor alcoolice trei dintre ei. Au venit la noi, unul din ei s-a pus pe vine să fie la nivel cu el. 'Auzi, tu știi cine sunt eu?'. Și el a zis că nu. Apoi i-a dat un pumn în gură. O persoană foarte liniștită, foarte bună, nu am avut niciodată nicio problemă cu el”.

Martor: „Erau două fete, doi băieți, și ăia erau beți acolo. Și ăia au venit ca să se dea ei rotunzi”.

Băiat: „Oribil, nu mi-am putut imagina că o să se întâmple așa ceva. Nu mai am cuvinte, când am auzit, nu am mai zis nimic”.

Adolescentul a fost doborât la pământ, cu o violență ieșită din comun. La un moment dat, băiatul a reușit să scape, dar nu pentru mult timp. Un alt bărbat, din același grup, l-a prins și l-a bătut până când tânărul și-a dat ultima suflare.

Femeie: „Victima, efectiv s-a sculat de jos și a încercat să fugă și celălalt, de 32 de ani, l-a prins și atâta i-a fost, lovitura fatală”.

Părinții copilului sunt șocați și cer pedeapsa maximă pentru cei care le-au ucis băiatul.

Dumitru, tatăl tânărului ucis în bătaie: „Niște tâmpiți, niște nenorociți ne-au distrus familia. A venit și s-a luat de el. Ei erau în partea cealaltă pe stradă și strigau 'Băi, voi știți cine sunt?'. Am înțeles că a mai făcut pușcărie, avea fete de produs. Dormeam, la ora 1 noaptea, și ne-a bătut o vecină la ușă că Robiță nu mai este. Suntem cu sufletul dărâmat, mama nu știu dacă își mai revine”.

Ce arată raportul medicilor legiști

Procurorii, care anchetează acest caz, spun că raportul medicilor legiști este șocant. Tânărul avea răni cumplite la nivelul capului, dar și în zona abdomenului.

Nicolae Sicinschi, director Serviciul de Ambulanță Tulcea: „Pacientul era deja în stop cardio-respirator în momentul în care au ajuns colegii mei. Au început manevrele de resuscitare și, după o oră, au declarat decesul, pentru că nu a fost niciun rezultat. O lovitură în zona craniană ori de altă natură a pus capăt vieții acestui tânăr”.

Cei doi agresori au 32 și 35 de ani. Au fost reținuți pentru loviri și vătămări cauzatoare de moarte, și urmează să fie prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă. Suspecții au mai fost cercetați și în trecut, pentru mai multe infracțiuni. Adolescentul ucis de ei abia terminase școala și lucra la șantierul naval din Tulcea.

Dată publicare: 19-09-2023 22:32