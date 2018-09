Zilele Bucureștiului 2018. Ivan Patzaichin i-a plimbat cu lotca pe bucureșteni

Locuitorii Capitalei au celebrat zilele Bucureştiului prin concerte sau pe Dâmboviţa, în celebrele bărci ale Ivan Patzaichin.

Chiar sportivul i-a plimbat gratis cu lotca pe toţi doritorii. Între două evenimente, bucureştenii s-au implicat şi în acţiuni civice.

Mai bine de o mie de biciclişti au organizat un marş în centrul Capitalei, prin care au cerut Primăriei măsuri concrete pentru a uşura viaţa bicicliştilor şi a scăpa oraşul de traficul aglomerat.

Concertul lui Gheorghe Zamfir a strâns vineri seară mii de oameni în faţa Palatului Parlamentului, mai ales că acesta a fost gratuit.

Sâmbătă, concertele s-au mutat din Piaţa Constituţiei pe râul Dâmboviţa, acolo unde pe un ponton, în zona Bibliotecii Naţionale, a fost amenajata o scenă. Tot aici, doritorii au avut ocazia să fie plimbaţi cu lotca, celebra barca a lui Ivan Patzaichin, construită în atelierele din Tulcea. Au fost 6 astfel de ambarcaţiuni, fiecare numită după regiunile istorice ale României.

Reporter: „Balet cu canoe cum se împacă?”

Tânără: „Foarte bine, este un sport unde ne putem folosi şi mâinile, nu doar picioarele."

Reporter: „Ce aţi învăţat astăzi de la Ivan Patzaichin?”

Elevă: „Păi, în primul rând a fost o experienţă foarte frumoasă.”

Elevă: „Să lucreze în echipă."

Proiectul Regata Marii Uniri, Flotila România Centenar 2018, care a însemnat amenajarea pontoanelor, dar şi participarea bărcilor la un festival din Londra, a costat bugetul primărie 2.3 milioane de lei. Ivan Patzaichin povesteşte că l-au ajutat şi românii stabiliţi în Marea Britanie să vâslească pe Tamisa.

Ivan Patzaichin: „Am avut şase ambarcaţiuni care au participat la această regată care persistă de 500 de ani.”

Reporter: „Cum li s-a părut englezilor?”

Ivan Patzaichin: „A fost foarte atractivă. Erau deosebite. Am plecat cu 12 oameni. Acolo aveam nevoie de 60 de oameni să vâslească şi când am dat anunţul s-au adunat foarte mulţi, chiar am făcut selecţie."

Tot sâmbătă, mai bine de 1000 de bucureşteni s-au implicat într-un marş al bicicliştilor care a început în Piaţa Charles de Gaulle şi a trecut prin fata primăriei. Oamenii au cerut piste pentru biciclişti, benzi pentru transportul în comun şi un trafic mai lejer.

Marian Ivan, preşedinte OPTAR: „În acest an, sloganul va fi: „Firea fă ceva!” Pentru că nu a făcut nimic în cei doi ani de zile. În cea mai importantă problemă a bucureştiului, respectiv, traficul."

Participant: „Nu sunt de acord că trotuarul să fie împărţit între pietoni şi biciclişti. Bicicleta este un vehicul"

Primăria Capitalei a transmis un comunicat prin care susţine că a luat măsuri pentru a încuraja transportul alternativ. De pildă, a aprobat construirea a 4 piste pentru biciclişti de 9 milioane de euro şi a acordat 30.000 de vouchere pentru cei care vor să-şi cumpere o bicicletă.

