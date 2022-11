Zeci de studenți se întrec să amenajeze cea mai frumoasă cameră de cămin. Care sunt premiile

Viitorii ingineri au intrat în competiţie „înarmaţi” cu bidinele şi vopsea, ori cu bormaşini. Şi - folosindu-şi creativitatea - au demonstrat că pot ieşi din tipare şi pot transforma încăperile în care stau în spaţii relaxante şi pline de culoare.

Autorul celui mai apreciat proiect de amenajare va câştiga un an de cazare gratis.

Adrian și Alexandru sunt studenți în anul II la Facultatea de Construcții și Instalații și vor împărți o cameră de cămin, de nici 15 de metri pătrați, până la sfârşitul anului universitar. Cu imaginație și îndemânare, viitorii ingineri au reuşit să aducă... spaţiul cosmic în cămin.

Reporter: „-Ce a fost mai dificil să faceţi?”

Adrian Nicolae Urdea, student: „-Tavanul, vă daţi seama, stăteam şi cu mâinile pe sus, cu capul pe spate, ne luau cârceii de gât.”

Alexandru Bârgoanu, student: „Le-am făcut cu ajutorul unor capace şi alte diferite obiecte rotunde, ca să fie perfecte.”

Elisa este studentă în anul II la Design și, în două săptămâni, a reuşit să-şi transforme camera într-o oază de relaxare.

Elisa Nistor, studentă: „Să îmi inspire acel vibe familial, să mă simt ca acasă. Cât ai investit în această cameră de cămin? Aproximativ 900-1.000 de lei. Era văruită pe galben, un galben aprins, era foarte goală.”

Student în anul III, la Inginerie Electrică, și Nelu a mizat pe creativitate.

Nelu Chirițoiu, student: „Am creat-o în aşa fel să fie cât mai facilă şi mai utilă mie. După ce am amenajat-o după bunul plac şi cum am vrut, am trimis poze la prieteni şi mi-au spus că este destul de frumoasă şi mi-am spus, haideţi să participăm.”

Tinerii care vor obține locul I la concursul „Cea mai tare cameră de cămin”, vor avea cazare gratuită pe tot parcursul anului universitar. Cei de pe locurile II și III nu vor mai plăti cazare pentru câteva luni.

Punctajul este acordat inclusiv în funcţie de like-urile primite la fotografiile încărcate pe pagina de socializare a universității.

Bogdan Budeanu, director Direcția de Servicii Sociale Studențești: „Practic, pentru studenţi este prima proprietate pe care o administrează singuri, fără sprijinul părinţilor.”

Acesta este al cincilea an în care Universitatea Tehnică își provoacă studenții să-și decoreze camerele.

