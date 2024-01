„E șocant”. Moartea suspectă a doi meșteri a stârnit panică într-un sat din Mureș. Cadavrele lor au fost găsite în casă

Cele două victime nu aveau urme de violență pe corp, iar investigațiile preliminare arată că ar fi murit din cauza unei intoxicații cu monoxid de carbon, de la sobă.

Polițiștii iau în calcul și posibilitatea ca bătrânii să fi fost jefuiți și apoi lăsați să moară de frig. Ancheta urmează să facă lumină în acest caz.

Tragedia s-a petrecut în comuna mureșeană Câmpenița. Femeia în vârstă de 77 de ani și soțul ei, de 92 de ani, nu mai răspundeau la telefon, așa că o rudă le-a bătut la ușă. Cei doi erau fără suflare, pe podea, în încăperi diferite.

Rudă: „El era bolnav. Stătea în pat. Așa știu. Foarte șocant, mai ales pentru soția care era verișoară cu el”.

Cei doi erau cunoscuți în sat ca meșteri populari. Confecționau obiecte decorative din pănuși de porumb. Aveau o situație financiară bună, așa că oamenii nu exclud ipoteza unui jaf.

Rudă: „Erau oameni foarte cumsecade, foarte cumsecade. Și soția și soțul. E șocant. Sunt multe versiuni. Nu e numai versiunea cu intoxicarea. Ce am auzit, că eu nu am fost acolo, nu am văzut nimic. Se va cerceta și se va descoperi”.

Anchetatorii au cercetat toată casa. Între timp au trimis trupurile neînsuflețite la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș. Primele date arată că cei doi ar fi murit din cauza hipotermiei și a intoxicației ușoare cu monoxid de carbon. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș.

