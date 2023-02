Zăpada a făcut prăpad în solariile din Matca: Foarte grea, apoasă, un fenomen pe care nu l-am mai întâlnit. GALERIE FOTO

Sute de solarii din bârne din lemn și acoperite cu folie, au cedat sub greutatea precipitațiilor. Oamenii sunt cu atât mai disperați cu cât știu ca nu vor fi despăgubiți de nimeni.

Florin Ciocan, legumicultor com. Matca: "Zăpada a fost foarte grea, foarte apoasă, a fost un fenomen cu care eu nu m-am mai întâlnit. Ar trebui sa facem solarii pe structura din fier."

La prima estimare făcută de legumicultori, peste 20% din suprafața totală de solarii a fost afectată.

Legumicultor: "Nu am mai putut sa dau zăpada jos de pe solar și au au cedat căpriorii acolo, în spate. Apoi s-a înclinat cu totul până în față. Când am văzut așa, am început sa îl tai eu, sa nu cedeze cu totul".

Legumicultor: "A fost zăpada atâta. Avea cel puțin 70 de centimetri. A cedat solarul peste tot. Și folia, și capriorii din lemn."

Zăpada a fost atât de grea încât căpriorii din solarii au cedat. Când s-a rupt bârna din lemn, întreg solarul a fost compromis.

Locolnicii au cerut ajutor autorităților

Localnicii au solicitat ajutoare de la autorități, dar cum construcțiile nu sunt făcute din materiale ușoare nu pot fi nici măcar autorizate.

Gheorghe Marin, primarul comunei Matca: "A fost cod galben, apoi portocaliu. A distrus 200 de hectare de solarii, aproximativ 400 de familii. Din păcate legislația nu ne ajuta, legislația nu spune, dacă se distruge ceva, sa se dea ajutoare."

Prima recoltă de legume, de castraveți și salată verde, este programată chiar în apropierea Paștelui.

Dată publicare: 01-02-2023 16:32