Pasionații de zbor, acrobații, artă și muzică au avut parte de un weekend de neuitat la Iași. Capitala Moldovei a găzduit a zecea ediție a festivalului Hangariada.

"Șoimii României", formația de înaltă acrobație de la Aeroclubul României, au făcut spectacol pe cer. Iar cei mai curajoși spectatori au prins ocazia şi au zburat cu planorul ori... au sărit cu parașuta.

Festivalul Hangariada a revenit în Iași după doi ani de pauză. De această dată a fost primit cu și mai mult entuziasm de cei pasionați de zbor și show-uri aviatice. Cristian a venit pentru prima dată și nu s-a mulțumit doar să admire spectacolul.

Cristian: ”Într-o noapte am zis hai să încercăm, le-am luat la întâmplare și am zis asta e. Am ales zborul cu motoplanorul”.

Șoimii României, formația de înaltă acrobație de la Aeroclubul României, a făcut show pe cer.

George Rotaru, director Aeroclubul României: ”Am venit cu formația Șoimii României, cu 4 avioane de înaltă acrobație. Extra 300, avioane cu care plecăm la campionatul mondial din Polonia pentru a reprezenta România".

Aerodromul a găzduit şi alte activităţi.

Firuță, participant: ”Îmi place foarte mult că e în aer liber, apucăm să vedem avioane, să vedem show-uri aviatice, oameni care se bucură de artă, aş zice că e un timp petrecut de calitate".

Claudia Rusu, organizator: "Au fost trei zile foarte pline, trei zile în care tot Iașul s-a adunat cu copiii mici pentru show-urile aviatice. Ne bucurăm pentru ca anul acesta am adăugat şi muzica".

Festivalul Hangariada este găzduit din 2012 pe Aerodromul "Alexandru Matei" din Iași.