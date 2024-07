Ce se întâmplă în casele românilor, din cauza caniculei. Problema neobșnuită povestită de un bărbat din Dumbrăvița

Vremea toridă se va prelungi cel puțin până miercurea viitoare. La amiază, vor fi peste 40 de grade la umbră.

Temperaturile ridicate au pus presiune pe rețelele de energie electrică din țară. În comuna Dumbrăvița, de lângă Timișoara, mai multe străzi au rămas fără curent aproape o zi întreagă.

Ovidiu Radu, localnic: „A început să crească temperatura în casă, disconfortul, în perioada asta de 22 de ore a început și frigiderul să se încălzească, inclusiv congelatorul”

Problema apare, de obicei, în cartierele în dezvoltare, unde s-a construit mult în ultimii ani. Majoritatea localnicilor folosesc aparate de aer condiționat, care au un consum mare de energie, iar rețelele electrice nu mai fac față.

Daniel Rus, localnic: „Unele blocuri, din ce am înțeles, au contractat furnizare de energie electrică sub parametri, adică sub consumul pe care îl realizează efectiv, și automat transformatoarele sunt suprasolicitate.”

La orele prânzului puțini se încumetă pe stradă. Unii proprietari de terase sau magazine și-au modificat programul, și țin deschis doar dimineața și seara.

Andreea Neag, proprietar terasă: „Efectiv nu prea circulă lumea în Piața Unirii în orele de vârf, când este cel mai cald, reluăm activitatea seara, când vine mai multă lume în piață.”

Mai bine de jumătate de ţară se topește sub temperaturi de foc, de mâine până la mijlocul săptămânii viitoare. Vor fi peste 40 de grade la umbră, spun meteorologii!

Elena Mateescu, director ANM: „Ceea ce este important, luni, marţi şi miercuri, echipa ANM ia în considerare să prelungească Codul Roşu, având în vedere menţinerea regimului de temperaturi la valori de 40-41 de grade, practic debutul săptămânii viitoare ar reprezenta vârful acestui episod de caniculă, persistent, intens şi extins în toată ţara. Este o situaţie fără precedent”

Autorităţile au început să ia măsuri pentru protejarea oamenilor. De exemplu, în Capitală, programul artistic de pe Calea Victoriei - din fiecare weekend - se anulează.

Un studiu făcut de americani arată că oamenii își pierd mult mai repede răbdarea din cauza căldurii.

Bărbat: „Sunt mai nervoşi fata de obicei, după cum vedeți curg apele pe noi, da, cred că nu e persoana să nu sufere de căldură"

Gabriella Bondoc, psihiatru: „Adaptarea la canicula este o formă de stres, inima vă bate mai tare, vom percepe stresul la care corpul nostru este supus şi vom acţiona în consecinţă. Nu vom fi neapărat mai nervoşi, dar mai nerăbdători, mai grăbiţi, fiindcă vom respira mai greu, vom avea senzaţia unei anxietăţi”.

Le este extrem de greu şi necuvântătoarelor!

Anca Oprea, director ZOO Băneasa: „Nu sunt foarte dispuse să petreacă mult timp în amplasamentele exterioare.”

La Reşița, un căţel a fost salvat de la moarte după ce stăpâna l-a lăsat în mașină cu geamul închis. Bietul animal era într-o stare avansată de deshidratare. Proprietara a primit un avertisment.

