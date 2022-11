VIDEO emoționant. Christina Applegate, ”Kelly” din ”Familia Bundy”, în baston la 50 de ani: ”Oh, apropo, am o boală”

Celebra actriță Christina Applegate, cunoscută pentru rolul lui Kelly din serialul ”Familia Bundy”, a fost protagonista unui moment foarte emoționant la ceremonia în cadrul căreia a primit o stea pe ”Walk of Fame” la Hollywood.

Este prima apariție publică a actriței în vârstă de 50 de ani, de când a anunțat în 2021 că a fost diagnosticată cu scleroză multiplă.

Ea a fost nevoită să meargă cu un baston și a fost ajutată să urce pe podium de Katey Sagal, actrița care a jucat rolul mamei ei în „Bundy”, serialul care a avut un mare succes din 1987 până în 1997.

Profimedia

Christina abia și-a reținut lacrimile când alături de ea, la ceremonia Walk of Fame”, au venit membrii familiei și co-starurile din „Familia Bundy” și „Dead To Me”.

Actrița, care a supraviețuit și unui cancerul de sân, a declarat că și-a dorit o stea pe Walk of Fame încă de când avea 5 ani și s-a adresat fiicei ei, foarte emoționată:

„Ești mult mai mult decât știi tu. Ești atât de frumoasă și bună, iubitoare, deșteaptă și interesantă. Și sunt binecuvântată în fiecare zi că mă trezesc și te duc la școală -- tu ești Totul meu. Îți mulțumesc că ai stat alături de mine. Oh, apropo, am o boală. Nu ai observat?” - a spus ea, potrivit Associated Press.

Sursa: AP Etichete: , , , , Dată publicare: 15-11-2022 10:47