Viața lui Toto Cutugno în imagini. Momente cheie din cariera artistului. De ce era atât de iubit de publicul din România FOTO

Boala de care suferea Toto Cutugno

Toto Cutugno tocmai împlinit 80 de ani în iulie. Cântărețul a murit, marți, în jurul orei 16, la spitalul San Raffaele din Milano unde a fost internat. Managerul său, Danilo Mancuso, a fost cel care a dat trista veste, explicând că „după o lungă boală”, starea de sănătate a cântărețului s-a agravat în ultimele luni, conform corriere.it.

Starea sa de sănătate a artistului s-a degradat în ultima vreme din cauza afecțiunilor cronice. În trecut, Toto Cutugno a fost diagnosticat cu cancer metastatic la prostată. În aprilie 2022, cancerul a recidivat și artistul a fost internat de urgență.

În anul 2022 Toto Cutugno urma să vină în România, însă concertul programat în țara noastră a fost anulat din cauza problemelor de sănătate.

„Romania e a doua mea casă”

În 2015, în timpul unui concert pe care la susținut la Sala Palatului din București, Toto Cutugno a făcut o declarație senzațională la adresa țării noastre.

"Romania e a doua mea casă", a spus artistul, care a sărbătorit în România 35 de ani de când a câștigat marele premiu al festivalului de la San Remo.

Toto Cutugno a cântat împreună cu un cor de copii, un tenor italian și o orchestră simfonică.

Cu această ocazie, artistul a fredonat din nou "Ciobănaș cu trei sute de oi", piesa de care s-a îndrăgostit când a venit la Cerbul de Aur de la Brașov, în 1993.

Cariera lui Toto Cutugno

Născut pe 7 iulie 1943 într-un mic oraș din Sicilia, Italia, Toto Cutugno este printre cei mai de succes artiști italieni. A ajuns în vârful topurilor, atât ca interpret al propriilor cântece, cât și ca producător și compozitor pentru alți artiști de renume precum Adriano Celentano. Are peste 400 de melodii compuse și peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume.

Cutugno este primul cantautor care a câștigat marele premiu al Festivalului de la Sanremo (în 1980) și singurul cantautor italian care a câștigat marele premiu la Eurovision în secolul XX.

În total a participat ca solist, în cuplu sau împreună cu un grup, la 15 ediții ale Festivalului de la Sanremo.

El este unul dintre cei cinci artiști care dețin recordul de participare la Festivalul de la Sanremo (ceilalți patru sunt Al Bano , Peppino di Capri , Milva și Anna Oxa ).

A câștigat Eurovision în 1990 cu melodia "Insieme: 1992", care a devenit un hit internațional.

Cu o voce caldă și expresivă, Toto Cutugno a reușit să cucerească audiențele din întreaga lume și a devenit un nume important în muzica internațională. Cariera sa muzicală și contribuțiile sale în domeniu l-au făcut un artist respectat și îndrăgit în întreaga lume.

El a devenit cunoscut la nivel internațional în anul 1983 când, cu chitara în mână, a ajuns pe scenă la festivalul de la Sanremo și a cântat „Let me sing with guitar in hand...”.

Au trecut patruzeci de ani de la acea performanță care i-a schimbat viața și cariera.

Viața lui Toto Cutugno

Născut la Fosdinovo, în provincia Massa Carrara, Toto Cutugno a fost fiul unui subofițer de marină. Micuțul Salvatore a crescut în La Spezia, orașul în care lucra tatăl său.

Tatăl este cel care l-a introdus în muzică. Acesta cânta la trompetă într-o formație și îl implica și pe Toto în asta. L-a învățat să cânte la tobe, apoi la acordeon.

Prima competiție la care a participat a fost la vârsta de 13 ani. La 20 de ani formează o mică trupă în care el este sufletul propulsor: Toto & the Rockers.

Mai târziu devine baterist la Ghigo ei goghi, în care cântă timp de un an. În 1965 creează Toto ei Tati. Activitatea de baterist îi asigură un contract cu Carosello Records mai târziu.

Debutul și l-a făcut cu un nou grup, Albatros cu care a participat la festivalul de la Sanremo, în 1976. Piesa Volo AZ504 a ocupat locul trei în competiție.

Încă făcea parte din Albatros când și-a început cariera solo. Primul succes a fost în 1977, cu melodia Donna donna mia.

Sursa: corriere.it, news.ro, Etichete: , Dată publicare: 22-08-2023 19:47