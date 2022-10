Urmărire ca în filme pe străzile Sucevei. O șoferiță a încercat să fugă de Poliție și a sfârșit prin a primi o amendă record

În cele din urmă, tânăra a fost trasă pe dreapta și, timp de un an și șapte luni nu mai are dreptul să conducă. În plus a primit și o amendă greu de dus.

Femeia de 24 de ani trebuie să plătească peste 7.100 de lei pentru că, în mai puțin de numai cinci minute, a încălcat cinci reguli de circulație.

Urmărirea din trafic a fost surprinsă de camerele de supraveghere. Mașina a depășit pe linie continuă autospeciala de politie care avea semnalele luminoase aprinse.

Începe goana pe bulevardele din Suceava. Tânără a condus haotic, cu viteză foarte mare, a făcut depășiri interzise, inclusiv pe linie continuă și, la un moment dat, a intrat pe contrasens.

În plus, spun polițiștii, a dat dovadă de agresivitate la volan, punând în pericol viețile celorlalți participanți la trafic.

Sancțiunea pe care a primit-o în final șoferița este cea mai mare aplicată până acum de polițiștii rutieri din Suceava.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 19-10-2022 17:38