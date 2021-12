Un sportiv a căzut într-un șanț de 2 metri în timpul unui meci. Nu căzătura, ci numele l-a făcut viral pe Internet

Sportivul nu a fost rănit, iar momentul a fost tratat cu umor în social media, unde s-a făcut trimitere către personajul de carte Harry Potter, conform News.ro.

Incidentul a avut loc în minutul 23. Potter a fost împins de un adversar şi din inerţie a ajuns să sară peste panoul publicitar de pe margine, însă fără să fi ştiut că dincolo de panou era un şanţ de doi metri adâncime. El a ieşit fără probleme din şanţ.

Pe contul oficial de Twitter al competiţiei, a fost postat un filmuleţ cu momentul respectiv, cu comentariul: “Harry Potter îşi pune pelerina de invizibilitate pe Stadionul Chaban-Delmas... Din fericire el este bine şi a revenit în acţiune”.

Tot pe Twitter, EK Rugby Analysis a scris: “Harry Potter şi Tunelul Secretelor”.

“La Leicester există un jucător englez de rugby pe care îl cheamă Harry Potter. Da, ştiu. S-a născut cu aproximativ şase luni înainte de publicarea primei cărţi Harry Potter. În orice caz, la meciul de astăzi cu Bordeaux s-a întâmplat asta”, a scris şi Kieran Healy, alt utilizator de Twitter, postând imagini.

There’s an English rugby player who plays for Leicester named Harry Potter. Yeah I know. He was born about six months before the first HP book was published. In any case, in today’s game against Bordeaux today, this happened. pic.twitter.com/9VSNKTnqip