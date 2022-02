Un șofer băut care s-a oprit cu mașina într-un stâlp și a fost salvat de doi polițiști. Nu l-au salvat însă de dosarul penal

Un șofer băut, care a intrat cu mașina într-un stâlp, a fost salvat în ultima clipă de polițiști. S-a întâmplat în Piatra Neamț. Tânărul de la volan a avut mare noroc că cei doi agenți i-au sărit în ajutor, chiar înainte ca autoturismul să ia foc.

Era miezul nopții când șoferul în vârstă de 34 de ani, care se urcase băut la volan, n-a mai stăpânit maşina și a intrat într-un stâlp. Când au auzit bubuitura, doi agenți de la Rutieră care patrulau în zonă au sărit în ajutorul său, mai ales ca după impact mașina s-a umplut de fum, iar cel de la volan rămăsese blocat.

Lucian Oprea, unul dintre salvatori: „Am încercat să deschidem portierele, am observat că cele din față erau blocate, am reușit să deschidem portiera stânga spate. Șoferul era în stare de șoc, rezemat de geamul portierei, împreună cu colegul meu am scos conducătorul auto din autoturism, iar în secundele următoare autoturismul a fost cuprins de flăcări."

Irina Popa, purtător cuvânt ISU Neamţ: „Pompierii au localizat și lichidat incendiul în limitele găsite."

Mașina a fost distrusă în totalitate, iar şoferul a fost preluat de o ambulanță și dus la spital.

Ramona Ciofu, purtător de cuvânt IPJ Neamț: „Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat."

Bărbatul de 34 de ani salvat în ultimul moment de cei doi polițiști nu a scăpat şi de cercetarea penală pentru vătămare corporală din culpă și conducerea sub influența băuturilor alcoolice.