Un șofer a scăpat ca prin minune după ce s-a tamponat puternic de un TIR, apoi a ricoșat din peretele unei case

Printr-o șansă uriașă, niciun pieton nu a fost rănit, dar șoferul dubei a suferit leziuni ușoare și a fost dus la spital.

Accidentul s-a produs, marți dimineață, în localitatea Livezile. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă se vede cum camioneta intră pe contrasens, apoi direct în TIR. Apoi, camioneta se oprește în peretele unei case, iar șoferul a rămas blocat în vehicul.

Ilie Dunca, ISU Bistrița-Năsăud: „L-am extras în stare cooperantă și stabilă”.

Bărbatul a fost transportat la spital cu mai multe traumatisme, dar care nu îi pun viața în pericol. Șoferul TIR-ului nu își explică manevra celui de la volanul camionetei.

Șoferul TIR-ului: „Nu a depășit nimic, nu avea nimic în față, probabil pe telefon sau a făcut ceva criză. Am oprit pe loc, eu am fost aproape oprit pe loc”.

Localnic: „A intrat pe contrasens, TIR-ul s-a oprit și a intrat direct în el, deci fără nicio... Nimic, direct în el”.

Unul dintre proprietarii casei se afla la doar câțiva metri de locul unde camioneta a intrat în șanț, apoi în zidul locuinței.

Proprietarul casei lovite: „Aici, în drum, am auzit bubuitura și când a dat înapoi, mai era un TIR. Puteau să fie niște copii pe trotuar”.

Localnică: „Am auzit, eram în cameră, am auzit o bubuitură mare. Pe când am ieșit, am văzut șoferul acolo. De spaimă nu mai știu nimic”.

Circulația a fost blocată mai bine de o oră și pe ambele sensuri s-au format cozi de aproape doi kilometri. Polițiștii au deschis un dosar penal și așteaptă să-l poată audia pe șoferul rănit.

