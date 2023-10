Un profesor de limba engleză dintr-o comună din Buzău este acuzat că și-a abuzat sexual o elevă de nouă ani

Oamenii spun că au aflat despre aceste întâmplări abia acum după ce copilul, speriat, nu a mai vrut să meargă la școală.

Dascălul acuzat este fostul învăţător al fetei. În prezent el predă limba engleză la aceeași școala la care învață și copila. Fetița le-a spus părinților că totul a început în toamna anului trecut. Profesorul ar fi atins-o de mai multe ori în zonele intime iar scenele s-ar fi petrecut în cabinetul de limba engleză al școlii. După fiecare întâlnire de acest gen, cadrul didactic i-ar fi spus elevei să nu povestească nimănui cele întâmplate. Acum anchetatorii verifică dacă lucrurile au stat așa sau nu. Colegii profesorului sunt șocați.



Petruța Popescu – director școala Măgura: „Îmi este coleg de foarte mult timp, are o vechime de aproape 20 de ani în învățământ, este profesionist, este apropiat de copii, de părinți".



Potrivit părinţilor fetei în ultima perioadă copila era din ce în ce mai tristă și nu își mai dorea să meargă la școală. După îndelungi discuții i-a povestit mamei cele întâmplate. Tatăl copilei a mers la școală să îi ceară socoteală bărbatului.



Ane Marie Vrapciu, purtatăr de cuvânt IPJ Buzău: ,,La o unitate de învățământ din zona de competență are loc un conflict între părintele unei eleve și un cadru didactic pe motiv că fiica sa ar fi fost agresată sexual de către acesta.Din primele investigații a reieșit că faptele ar fi fost săvârșite în perioada septembrie 2022 – septembrie 2023. Astfel în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunii de viol iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului pentru clarificarea situației”.



De cealaltă parte profesorul de limba engleză susține că este nevinovat.



Profesorul acuzat: ”Nu am înțeles ce acuzații mi-au adus pentru că oficial nu am fost acuzat de nimic”.



Între timp cadrul didactic merge în continuare la catedră.



Dan Popescu – inspector general adjunct ISJ Buzău: ,,Nu avem o interdicție în ceea ce privește prezențaîn fața copiilor".



Fetița de 9 ani urmează să fie expertizată acum de un medic. Între timp ea este și consiliată psihologic. Dacă ancheta va demonstra că profesorul este vinovat el ar putea fi acuzat de agresiune sexuală cu un minor, faptă care se pedepsește cu 10 ani de închisoare.



