Un preot din Constanța a refuzat să spovedească o femeie de 87 de ani, venită în cârje. Motivul este halucinant

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului au transmis, luni, un comunicat de presă, în legătură cu situaţia semnalată în mass-media conform căreia un preot din judeţul Constanţa a refuzat să spovedească o femeie.

Un bărbat a relatat pe o reţea de socializare că a mers cu mama sa, în vârstă de 87 de ani, să se spovedească, iar preotul a refuzat-o.

„Am fost cu mama mea de 87 de ani la biserica din faţa poliţiei pentru a se spovedi. Am stat la slujbă frumos şi la sfârşit, când să se spovedească, preotul i-a spus mamei mele că nu o spovedeşte că nu stă pe strada care o are el, ci să îl sun pe preotul care are acea strada. Asta pentru mine înseamnă o ne..... Să vă fie ruşine că trimiţi acasă o bătrână în cârjă şi nu o poţi spovedi în biserică. Ruşine ruşine ruşine.......”, a scris bărbatul, potrivit News.ro.

Arhiepiscopia Tomisului a transmis că potrivit Regulamentului Autorităţilor Canonice, Disciplinare şi al Instanţelor de Judecată ale Bisericii Ortodoxe Române „clericul duhovnic care refuză pocăinţa celui ce se întoarce de la păcat se sancţionează cu dojană arhierească, cu împlinirea unui canon de post şi de pocăinţă la mănăstire sau cu mutarea disciplinară; în caz de neîndreptare se cateriseşte”

Reprezentanţii Arhiepiscopiei Tomisului au adăugat că „preotul care nu împărtăşeşte pe cel aflat pe patul de moarte şi care doreşte împărtăşirea, chiar dacă este oprit de la împărtăşire sau a mâncat, se sancţionează cu dojană arhierească, cu împlinirea unui canon de post şi de pocăinţă la mănăstire sau cu mutarea disciplinară”.

De asemenea, ei au afirmat că regulamentul mai precizează că “preotul care, solicitat pentru îndeplinirea datoriilor sale, din neglijenţă, a lăsat să moară un bolnav neîmpărtăşit, se sancţionează cu dojană arhierească, cu împlinirea unui canon de post şi de pocăinţă la mănăstire sau cu mutarea disciplinară; în caz de neîndreptare se cateriseşte”.

Centrul Eparhial a transmis o adresă către biserici prin care atenţionează duhovnicii să nu refuze spovedania.

„În deplin acord cu prevederile de mai sus, Centrul Eparhial a emis pe 9.04.2024 o adresă către toate unităţile din subordine în care duhovnicii sunt atenţionaţi că nu au voie să refuze acordarea Tainei Spovedaniei persoanelor în vârstă, bolnave, în pericol de moarte, cu dizabilităţi sau aflate în alte condiţii deosebite de sănătate, pe motiv că nu fac parte din sectorul lor pastoral. În aceeaşi adresă se precizează că Sfintele Taine ale Mărturisirii şi Împărtăşirii se pot administra, în regim de urgenţă, fie la biserică, fie la spital, fie la domiciliul bolnavului, prin excepţie de la regula fundamentală a jurisdicţiei pastorale, de către preotul solicitat.

Pentru cazul concret apărut în presă, acesta a fost înaintat spre analiza Corpului de inspecţie bisericească”, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: