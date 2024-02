Un nou sezon „România, te iubesc!” începe duminică, cu o anchetă despre dezvoltarea haotică a litoralului

Peste 1.000 de hectare din ultimele plaje salbatice din Deltă au fost vândute sau retrocedate, iar mulți așteaptă startul construcțiilor în zonele protejate. Și în zona din sud au fost avizate blocuri de 17 etaje, în timp ce hectare întregi din ultima pădure de pe litoral au fost vândute.

Litoralul românesc are o lungime de 245 de kilometri. Pornește de la Sulina, în nord, și ajunge până la Vama Veche, în sud. De zeci de ani, parcelele din apropierea țărmului, unde milioane de români își fac concediile, au devenit o uriașă miză imobiliară.

Retrocedările, tranzacțiile cu terenuri și dezvoltările imobiliare haotice, unele dintre ele făcute la limită sau cu încălcarea legii, au compromis stațiuni precum Mamaia sau Năvodari. Iar acum presiunea imobiliară s-a mutat fie în sud spre stațiuni precum Neptun, Olimp, Jupiter sau Saturn, fie în nord, în Rezervația Deltei Dunării.

De zeci de ani, pe Grindul Chituc se duce o luptă aprigă între om și natură. Zona este de o frumusețe uluitoare. Este unică în Europa. O bucată de pământ cu natură sălbatică între lacul Sinoie și Marea Neagră.

Puțini știu că aproape toate terenurile din dreptul plajelor Corbu și Vadu, ultimele zone sălbatice de pe litoral unde se poate ajunge cu mașina, sunt deja în proprietate privată.

„Sky is the limit”

Sunt parcelate și lotizate până la suprafețe de 500 de metri pătrați. Terenurile sunt însă în Rezervația Biosferei Deltei Dunării și din acest motiv zona a fost protejată până acum de betoane. Primarul Comunei Săcele se luptă de ani de zile să scoată tot Grindul din rezervație.

Duminică vă prezentăm ce ministere se luptă pentru Controlul Grindului Chituc, dar și cum sute de hectare de-a lungul plajei de la Vadu, care fac parte din Baza Militară de la Midia, au ajuns să fie cumpărate de apropiați ai dictatorului sirian Bashar Al Assad.

Mergem și în Mangalia, unde primăria a început să aprobe blocuri de 17 etaje pe ce era odată Rezervația Naturală Stejarii Brumării. O zonă de promenadă fanion din centrul stațiunii Neptun.

Dragoș Angelescu, viceprimarul Mangaliei: „Îi dai voie să construiască, acolo unde poate să construiască, până la cer! Eu am mai spus-o și o repet, sky is the limit”.

Tot duminică va prezentăm povestea Pădurii Comorova, singura pădure de pe litoral. Sute de hectare au fost vândute sau retrocedate în trecut. Iar acum au început defrișările pentru a face loc blocurilor.

Între timp, statul român se chinuie de ani de zile să afle ce este aceea o faleză și unde se află ele pe litoralul românesc. Le-au luat-o înainte investirorii imobiliari care au ridicat pe ele blocuri la prima linie a mării. Duminică, la ora 18:00, începe un nou sezon „România, te iubesc!”.

