Un om al străzii, căutat pentru tentativă de viol. Victima a fost salvată de câțiva oameni, aflați într-un parc

Cei doi protagoniști sunt oameni ai străzii și, spun polițiștii, se cunosc. Femeia a fost salvată din mâinile individului de câțiva martori, aflați într-un parc.

Victima, salvată de câțiva oameni care se aflau în parc

Fapta s-ar fi petrecut în cartierul Nicolina, la miezul nopții, într-o stație a companiei de transport public. De aici au auzit strigăte de ajutor oamenii aflați în parcul de vizavi. Femeia a fost salvată de un bărbat, care a fugit și l-a speriat pe agresor. Când a ajuns la victimă, biata femeie, în vârstă de 54 de ani, era dezbrăcată de la mijloc în jos și avea urme de răni.

Martor: „Se auzeau țipete. Un domn era peste o doamnă, era dezbrăcat, mi-am dat seama că vrea să o violeze, că doamna țipa: 'Nu, nu că sunt operată, lasă-mă!'. Am ajuns aici și am strigat. Când m-a văzut, s-a ridicat, și-a tras pantalonii și a rupt-o la fugă. Am alergat după el, dar din păcate nu l-am prins”.

Individul este căutat și acum

Individul a fugit printre blocurile din preajmă și încă nu a fost prins. Un alt bărbat care a văzut scena, a sunat la 112 și un echipaj de ambulanță și unul de poliție au ajuns imediat în zonă. Potrivit salvatorilor, femeia era bătută și speriată. Ea le-a spus oamenilor legii că individul ar fi încercat să o violeze și că i-a furat și 200 de lei.

Nicolai Pralea, purtător de cuvânt al SAJ Iași: „Acuza dureri toracice și la nivelul capului. Era politraumatism, a fost agresiune la fața locului, era poliția deja acolo. I s-a acordat asistență medicală de urgență și a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare”.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru tentativă de viol.

Dată publicare: 18-09-2023 17:16