Un individ a fost filmat în timp ce incendia o mașină în centrul oraşului Beclean

O maşină a fost incendiată în centrul oraşului Beclean, iar camerele de supraveghere au surprins un individ în acţiune!

Proprietarul maşinii care are mai multe afaceri în zonă spune că a mai trecut printr-un episod similar şi acum câteva săptămâni. Poliţiştii încearcă să dea de urma suspectului.

În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un individ cu glugă, - care încearcă să îşi acopere fața - aruncă o substanţă pe maşină, apoi aprinde focul şi fuge. Locatarii au văzut primii flăcările şi au sunat la 112 să cheme pompierii.

Localnic: ”Am auzit o bubuitură, am ieşit afară şi ardea maşina”.

Localnic: ”Sunt persoane venite străine, nu sunt din zonă”.

Proprietarul le-a spus poliţiştilor că nu este prima dată când trece peste un astfel de episod premeditat. Aceeaşi maşină i-a mai fost incendiată în urmă cu 2 săptămâni, însă pagubele nu au fost atât de mari.

A reparat-o şi a schimbat locul de parcare, într-o zonă unde sunt şi camere de supraveghere. Chiar şi aşa, suspectul nu a fost intimidat.

Localnic: ”Vărul meu a stins maşina. Am văzut cum a luat foc şi a fugit un băiat încolo cu o glugă. Atât am văzut. Am văzut numai flăcările cum au ieşit”.

Poliţiştii au început o anchetă.

Paul Rodilă, purtător de cuvânt IPJ: ”Desfăşoară cercetări cu privire la infracţiunea de distrugere în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a autorului”.

Până în acest moment, nu a fost audiat niciun suspect. Iar păgubitul, din păcate, nu avea asigurare Casco.