Un ieșean și-ar fi ucis mama, apoi i-a zis unei cunoștințe că femeia zace moartă, sub pat. „Văleu, cât a bătut-o”

Bătrâna locuia împreună cu fiul său, în vârstă de 70 de ani. De dimineață, bărbatul a plecat într-un oraș învecinat și i-a spus unei cunoștințe că mama lui zace moartă, sub pat.

Martor: „Agresivul a fost la Hârlău și s-a întâlnit cu sora mea. S-a întâlnit și i-a zis că baba-i moartă sub pat. Am venit aici și am găsit-o, dar nu am pus mâna pe ea, m-am dus la poliție. El a avut un apartament pe la Hârlău și l-a scos nevasta-să afară, s-au despărțit. Are nu știu câți ani de când stă aici”.

Oamenii spun că bătrâna se certa des cu fiul ei, și adesea se plângea că o lovește.

Fata bătrânei: „Văleu, cât a bătut-o! Dar am zis de multe ori că o să fie omorâtă de el”.

Bărbatul a fost dus la audieri.

Fata bătrânei: „L-a încătușat, dar nu a vrut. Și l-au izbit jos și l-au încătușat. Au mai venit încă 5 polițai care l-au luat. Au găsit cuțit, parale și două lumânări din alea mititele albe”.

Trupul femeii a fost preluat de medicii legiști. Rezultatul necropsiei va arăta cu exactitate cauza decesului.

Dată publicare: 12-01-2024 07:39