Un copil a murit după ce a căzut de la etajul nouă, lângă Iași. Unde se afla mama sa

Anchetatorii încearcă să afle dacă a fost vorba despre un accident ori dacă băiatul a vrut să-și pună capăt zilelor.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 20, într-un cartier din comună Lunca Cetățuii - aflată la câțiva km de municipiul Iași, unde băiatul de 13 ani locuia împreună cu mama și cu fratele mai mare. Mama celor doi îl conducea către lift pe celălalt frate, spun surse din anchetă, când s-a întâmplat nenorocirea.

Un echipaj SMURD a venit cu autospeciala de terapie intensivă mobilă la locul accidentului.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU SMURD: „Am găsit adolescentul întins pe asfalt în stop cardiorespirator cu multiple fracturi la nivelul cranio cerebral, la nivelul membrelor în stop post traumă.”

Tânăr: „Când am ajuns, am văzut că era ambulanța SMURD-ul, criminalistica, poliția. Eram speriat am întrebat ce se întâmplă. Un copil, mai rău. Tragic.”

Eforturile medicilor au fost însă în zadar.

Femeie: „Am și eu o fetiță și nu vreau să-mi imaginez. Exact doamne ferește.”

Deocamdată anchetatorii iau în calcul toate ipotezele - de la accident la sinucidere. Trupul băiatului a fost dus la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 05-12-2023 07:26