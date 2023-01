Un copil a fost lovit de o mașină pe trecerea de pietoni, dar familia lui nu a sunat la 112. Ce s-a aflat ulterior

Abia când puștiul a fost dus la spital, pentru investigații, medicii au anunțat poliția.

În imaginile surprinse de camere luni seară, la intrarea în Dej, se observă cum copilul vine în fugă pe trecerea de pietoni, iar șoferul nu apucă să frâneze. Imediat după impact, oprește mașina.

Potrivit polițiștilor, conducătorul auto a plecat de la fața locului fără încuviințarea organelor de poliție, iar copilul lovit a fost preluat de către familie.

Nimeni nu a sunat la 112. Cum la scurt timp cel mic a început să se simtă tot mai rău, familia a fost nevoită să îl ducă la spital. Abia acolo părinții au spus ce i s-a întâmplat.

Nicoară Antonela, purtător de cuvânt Spitalul Municipal Dej: „Copilul a ajuns adus de aparținători cu escoriații la nivelul toracelui și abdomenului. Cu o contuzie toraco abdominală. A fost transferat la spitalul de copii din Cluj, la chirurgie infantilă”.

Polițiștii au fost anunțați oficial despre accident și în scurtă vreme au stat de vorbă cu părinții, apoi și cu șoferul. Acesta ar fi susținut că s-ar fi ajuns la o înțelegere cu familia. Dar, potrivit legii, el nu avea voie să plece de la fața locului, și trebuia să anunțe oamenii legii.

Locuitorii din zona unde s-a petrecut accidentul bănuiesc o altă poveste. Spun că la acea trecere de pietoni au loc suspect de des astfel de accidente în care sunt implicați copii.

Femeie: „Țâșnesc în fața mașinii. Sâmbătă au stat la colț, pândeau mașinile și fugeau ori treceau direct prin față. Aseară, după șase, au fost foarte agitați. Au umblat urlând. Eu mă gândesc că s-au înțeles cu bani. Dacă nu, șoferul de ce să fi făcut treaba asta?”

La începutul lunii decembrie ar fi fost un accident similiar, la aceeași zebră.

Reporter: Vi s-a întâmplat să treacă brusc?

Șofer: Da, mai ales copilașii. Merg încet, merg prudent.

Taximetrist: Am evitat. Am oprit și am lăsat să treacă.

După întâmplarea de luni seară, șoferul respectiv a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. S-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și pentru părăsirea locului accidentului.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-01-2023 18:00