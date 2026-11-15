Nava, lungă de 52 de metri, a efectuat zborul test pe orbită, a revenit în atmosferă și a coborât vertical spre sol, fiind prinsă cu două brațe metalice uriașe, atașate turnului de lansare din Texas.

Compania sperase să recupereze atât treapta inferioară, cât și treapta superioară a rachetei, folosind aceste macarale supranumite „bețișoare chinezești” sau Mechazilla, cu trimitere la Godzilla. Însă prima încercare a fost anulată la câteva minute după lansarea de vineri.

Până acum, SpaceX mai reușise, de trei ori, să recupereze doar racheta purtătoare. Însă niciodată nava propriu-zisă, care ajunge în spațiu și revine prin atmosferă. Cu o înălțime totală de 124 de metri, racheta Starship este cel mai mare și puternic vehicul spațial construit vreodată.

„Vă vine să credeți? „Mechazilla” a prins-o în brațe pe Starship!” a exclamat un martor al evenimentului.