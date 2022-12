Un câine și-a ucis propriul stăpân, în Bistrița-Năsăud. Trupul bărbatului, plin de răni, a fost descoperit de rude

Bărbatul de 74 de ani locuia singur și, din motive încă necunoscute, câinele său l-a atacat.

O nepoată l-a găsit apoi pe omul ucis, pentru care nu s-a mai putut face nimic.

Bărbatul în vârstă de 74 de ani a fost văzut ultima dată marți seara. Când a observat că nu mai dă de veste, o nepoată s-a dus la el acasă și i-a găsit trupul fără suflare, în curtea din spate. Omul avea urme de mușcături la cap, gât, mâini și picioare.

Nepoată: „Câinele era dezlegat, am fugit în casă că îmi era și mie frică de el, l-am tot strigat prin casă. Am zis că să merg prin spate să îl caut și l-am găsit așa. L-a mai mușcat odată, noaptea, dar nu a fost atât de grav, a fost câinele lui, l-a crescut de ani de zile.”

Reporter: „Unde l-ați găsit ?”

Nepot: „Chiar aici în locul acesta, era deja mușcat de câine. Nimeni nu a auzit nimic.”

Medicii nu au mai putut decât să constate decesul omului.

Marius Rus, purtător de cuvânt ISU Bistrița-Năsăud: „La locul solicitării a fost direcționat echipajul de prim ajutor SMURD. Victima prezenta leziuni incompatibile cu viața.”

Rudele au reușit cu greu să izoleze câinele și au anunțat autoritățile, însă până acum, nimeni nu a luat atitudine. Se pare că animalul nu avea vaccinurile la zi. Oamenii se tem că dacă scapă din încăperea în care e ținut, poate să facă alte victime și nu știu cum să procedeze.

Ginere: „Domnii spun că ei nu sunt ei cu astea, cu câinii nu au ei nicio treabă. Eu dacă îi fac ceva la câine, mă bagă în puşcărie. Nu îl pot lua de acolo că e periculos.”



Localnicii sunt șocați de cele întâmplate. Unul dintre ei spune că, deși a văzut la un moment dat imaginea sângeroasă, nici nu s-a gândit că ar putea fi vorba despre o astfel de întâmplare.

Vecin: „Nu m-am gândit că să fie sânge atunci. Am crezut că e de la vreo găină ceva. Nu m-am gândit că ar putea să îl omoare pe stăpân.”

Vecin: „L-am căutat ieri la ora două și nu l am găsit și când am ieșit de pe ușă, cânele a fugit după mine să mă prindă. Am rămas șocat când am auzit.”

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din cuplă și fac cercetări pentru a afla cum s-a produs mai exact tragicul eveniment.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 02-12-2022 08:32