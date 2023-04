Un bătrân în vârstă de 109 ani, care se urcă zilnic la volan, oferă sfaturi simple pentru cei care vor să trăiască mult

Bătrânul trăiește singur în casa sa din Little Falls, New Jersey, acolo unde locuiește din 1945.

În ciuda vârstei înaintate, el nu are nevoie de ajutor pentru a se deplasa prin imobil, de la dormitorul său aflat la etaj și până la subsol, acolo unde își spală rufele, notează Yahoo.

Când un reporter de la today.com l-a întrebat cum se simte, Vincent Dransfield a răspuns cu umor: "Cum mă simt? Hai să ieșim undeva la un dans. Ce zici de asta? Așa mă simt", apoi a adăugat pe un ton serios: "Am fost foarte, foarte, foarte norocos în viața mea. Mă simt perfect".

"Nu are dureri de spate. El nu are durerile zilnice pe care le am eu, la 48 de ani. Nu are dureri de cap... E o nebunie", a spus, la rândul ei, Erica Lista, nepoata lui Dransfield.

"Sunt terapeut ocupațional, așa că știu multe despre activitățile vieții de zi cu zi și nu are nevoie de ajutor pentru nimic", a adăugat aceasta.

Născut pe 28 martie 1914, Dransfield se bucură nu numai de o longevitate incredibilă, ci și de o longevitate sănătoasă, cu o minte și un corp în formă. El a mărturisit că nu a suferit niciodată de afecțiuni grave, precum cancerul sau bolile de inimă.

Bătrânul are un copil, trei nepoți și șapte strănepoți. Soția lui a murit în 1992.

Recent, el a sărbătorit împlinirea vârstei de 109 ani alături cu pizza și tort cu morcovi, alături de cei mai mulți dintre membrii familiei sale.

Iată sfaturile lui Vincent Dransfield pentru cei care vor să aibă o viață lungă:

Petrece timp făcând ceea ce îți place

Dransfield a petrecut peste 80 de ani în calitate de membru al departamentului local de pompieri voluntari și a fost chiar șef pentru o perioadă de timp.

Întrebat ce i-a adus fericirea și ce l-a ajutat să meargă mai departe în viață, el a oferit un răspuns rapid: "Pompierii! Am avut atât de mulți prieteni...".

Lista, nepoata bătrânului, a declarat că bunicul ei a continuat să meargă la sediul pompierilor chiar și atunci când a început să îmbătrânească din ce în ce mai mult.

"După ce bunica mea a murit, asta l-a făcut cu adevărat să meargă mai departe. În fiecare zi, se ducea acolo. Cei de acolo erau ca familia lui", a spus ea.

În ceea ce privește viața profesională a lui Dransfield, el a lucrat timp de 60 de ani, majoritatea ca manager de piese auto.

"Încă voiam să lucrez, dar soția mea a spus că 'Este timpul să renunți'", și-a amintit el.

Laptele face bine organismului

Dransfield a renunțat la școală după ce a terminat clasa a 8-a, la vârsta de 15 ani, și a plecat să lucreze la o fermă de lapte pentru a-și întreține familia. El a livrat lapte timp de cinci ani și a băut din el cât a vrut, lucru despre care spune că i-a dat un impuls sănătos – mai ales în timpul Marea Criză Economică din anii '30.

"Am băut lapte și am mâncat bine pentru că lucram la o fermă. Cred că acest lucru a fost benefic pentru tinerețea mea și pentru oasele din organismul meu", spune Dransfield.

Laptele încă joacă un rol important în viața bătrânului. El bea zilnic Ovaltine, un supliment nutritiv și aromatizant pe bază de lapte.

Când Dransfield a împlinit 100 de ani, toată lumea a băut Ovaltine la petrecerea sa, a dezvăluit Lista.

Rămâi activ

Dransfield nu a ridicat greutăți și nu a făcut mișcare în vreo sală de sport, dar a continuat să se miște pe tot parcursul vieții sale.

"Aveam 21 de ani când m-am alăturat departamentului de pompieri. Am răspuns la alarmele de incendiu din Little Falls. Timp de 40 de ani, m fost activ și am fugit când a sunat alarma. Apoi, în următorii 40 de ani, am continuat când am avut chef", a spus el.

Bătrânul se distrează pe seama oamenilor care alergă prin parcuri sau pe străzi.

"Râde de oamenii care fac jogging. El spune: "Unde aleargă?'", a afirmat nepoata lui.

Bucură-te de ceea ce mănânci

Bătrânul adoră mâncarea italiană, hamburgerii, salata, ciocolata cu lapte și alte dulciuri. El bea o ceașcă de cafea în fiecare zi și ocazional consumă bere, dar nu și alt alcool.

"Ceea ce este nebunesc este că nu a fost atent la dieta lui. A mâncat tot ce a vrut. Nu și-a monitorizat niciodată greutatea. Nu a trebuit niciodată să slăbească. El a fost întotdeauna în formă", a spus Lista.

La 109 de ani, Dransfield încă se ocupă singur de propria hrană, deși asta înseamnă, de obicei, încălzirea supei pe aragaz sau gătirea la cuptorul cu microunde a mâncărurilor semipreparate. Îi place să cumpere diferite feluri de mâncare de la un restaurant aflat în apropierea casei lui.

Niciodată nu este prea târziu pentru a remedia un obicei prost

Dransfield a început să fumeze când avea 50 de ani, după ce un coleg pompier i-a oferit o țigară și i-a plăcut. După aproximativ 20 de ani mai târziu, el a renunțat la fumat.

"Într-o zi mi-a spus că renunță la fumat. A aruncat țigările și asta a fost tot. Nu a mai fumat niciodată", a declarat Lista.

Rămâi pozitiv

Dransfield se consideră un om optimist. De asemenea, are un simț dezvoltat al umorului și îi place să știe numele fiecărei persoane din orașul în care trăiește.

"A avut întotdeauna o atitudine pozitivă, optimistă, chiar și atunci când bunica mea a murit. A trăit pentru ea, dar era hotărât să continue să supraviețuiască", a spus Lista.

"Rămân pozitiv. Nu gândesc niciodată în alt mod, chiar și atunci când ceva nu este în regulă", a afirmat Dransfield.

"Mă descurc bine și sper că Bunul Dumnezeu mă va ține așa", a încheiat el.

Sursa: Yahoo Etichete: , , Dată publicare: 20-04-2023 21:26