Un bărbat împușcat la vânătoare cere despăgubiri de 100.000 de euro: "M-am rugat să sune la salvare și nu a vrut"

Un bărbat din Bistrița-Năsăud, împușcat în picior în timp ce gonea animalele la o partidă de vânătoare, cere despăgubiri de 100 de mii de euro de la ocolul silvic pentru rănile suferite.

Incidentul s-a petrecut anul trecut, și nici până acum dosarul nu a ajuns în instanță, întrucât polițiștii spun că nu au finalizat cercetările. Între timp, omul spune că a cheltuit zeci de mii de lei pentru recuperare.

Chinul băbatului de 47 de ani a început în ianuarie anul trecut, când a participat la o vânătoare de mistreți, în echipa de gonaci. În toată învălmășeala, bărbatul a fost rănit.

Gavrilă Călini: “Aici am fost împușcat de un coleg, aici am băgată tijă unde m-a tăiat, am aici o tijă până aici sus la șold”.

Bărbatul povestește că după ce a fost împușcat în coapsă, colegii s-ar fi speriat în primă fază și au trecut aproape două ore până când au sunat după ajutor.

Gavrilă Călini: „Am strigat tare, m-ai împușcat că mi-a fost frică ca să nu mai tragă. M-am uitat și era un coleg de al meu, l-am întrebat de ce a tras, a venit la mine, s-a uitat unde am fost împușcat și m-am rugat să sune la salvare și nu a vrut să sune!”.

Acum, la mai bine de un an, omul nu a primit niciun răspuns legat de anchetă. În tot acest timp a trecut printr-o operație complicată și zeci de zile de recuperare. A rămas și fără loc de muncă și cum nu mai avea asigurare medicală, a fost nevoit să dea o avere pe îngrijiri medicale, iar familia lui este una modestă. Necăjit, spune că nimeni nu îl mai angajează, din cauză că abia mai merge.

Gavrilă Călini: "M-am rugat mult, m-a pus pe patru crengi și m-a tras într-un pârâu. După ce am fost împușcat, până m-a luat targa și au sunat la poliție, a durat două ore am stat în zăpadă jos. Colegii au spus că nu au avut acte și au fugit toți. Eu cel mai mult îmi doresc ca poliția să înainteze dosarul ca să pot să îmi dea bani să mă ajute ca să pot să supraviețuiesc și eu”.

Contactat telefonic, cel care a organizat vânătoarea respinge acuzațiile care i se aduc și spune că a acționat perfect legal și chiar că l-ar fi ajutat pe rănit.

Marius Bodiu, organizatorul partidei de vânătoare: "S-a fost acolo la fața locului, a fost și poliția, a fost toată lumea acolo, s-au făcut cercetări, s-au stabilit toate, noi am fost din punct de vedere al ocolului, legal perfect 100 %. (Reporter: El vă acuză că ar fi fost lăsat vreo două ore în frig și că a fost mutat). De unde să știu eu cât a fost lăsat acolo?".

Pe de altă parte și polițiștii spun că fac în continuare audieri. Înarmat cu răbdare, bărbatul rănit își pune speranța că instanța îi va face, în final, dreptate și că va obtine despăgubiri.