Un bărbat din Dâmboviţa a fost strivit de roata unei combine agricole

Sfârşit cumplit pentru un bărbat, de 68 de ani, din judeţul Dâmboviţa. Omul a fost strivit de roata unei combine agricole.

Era proprietarul utilajului şi se întorcea de la câmp cu vărul său care era şofer.

Au urcat împreună în cabină, iar pe drum au lăsat uşa deschisă. La un moment dat, victima s-a dezechilibrat şi s-a prăbuşit pe asfalt .

Teribilul incident s-a întâmplat în localitatea Mătăsaru, din judeţul Dâmboviţa. Bărbatul de 68 de ani locuia singur. Avea mai multe utilaje şi se ocupa cu muncile agricole. Ultima dată şi-a rugat un văr să-l însoţească până la câmp să vadă cum funcţionează o combină agricolă pe care o cumpărase recent.

Citește și Ţara care îţi dă 3.000 de dolari dacă iei coronavirus pe teritoriul său

Constantin Ilie, şoferul combinei: "Am mers încet, s-a dezechilibrat, l-a luat roata şi până am oprit eu, s-a ţinut de asta, s-a dezechilibrat, el stătea cu mine în asta, nu era uşa închisă. Era prea cald? Mori acolo de căldură. I-aţi spus să aibă grijă? Da, da. Ţine-te bine, asta nu e jucărie. l-a luat roata şi a trecut peste el, s-a lovit la cap".

Câţiva localnici au asistat îngroziţi la scenele desprinse parcă din filmele de groază, au văzut cum bărbatul a alunecat din cabină, a scăpat sub roată, iar utilajul l-a strivit pur şi simplu. Speriaţi, au sunat la 112, au chemat aici echipajele de la ambulanţă. Din păcate, când au ajuns salvatorii aici n-au mai putut decât să constate decesul.

Martor: "A făcut scara aia, s-a hâţânat, a căzut omul jos şi a trecut roata ăia peste el, pe burta lui. A lunecat cred, s-a sucit scara aia, am văzut când s-a sucit scara".

Martor: "Se uita la noi şi a căzut direct sub roată. L-am văzut, eram la poartă, am ţipat cât am putut. A venit sub roată, l-a luat de la picioare până la cap. S-a dezechilibrat, cred că a făcut un pas greşit, a căzut de pe o scară pe cealaltă".

Apropiaţii bărbatului povestesc că acesta trecuse în ultima vreme prin mai multe necazuri.

Martor: "Să te calce…are opt tone. Om muncitor, necazuri şi el, că e văduv, i-a murit acum doi ani băiatul".

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.