Un bărbat din Botoșani și-a anunțat prietenul că și-a omorât concubina, deși femeia trăia: “Ce să fac, am anunțat crima"

Într-o discuție la telefon cu un prieten, acesta a susținut că și-a ucis concubina, deși femeia trăia, iar cel din urmă a sunat imediat la 112. La fața locului au ajuns mai mule echipaje de poliție, conform Monitorul de Botoșani.

“El m-a sunat și m-a întrebat ce face Niculina, concubina mea. Păi eu te sun pe tine noaptea să te întreb ce-ți face femeia? I-am zis că am omorât-o”, a declarat amuzat cel care a susținut că a ucis-o pe femeie.

“Eu l-am întrebat: sigur ai omorât-o? El a început chiar să plângă. Da, am omorât-o. Atunci ce să fac, am sunat la 112 și am anunțat crima. Doar nu sunt beat, vă spun drept”, a spus denunțătorul.

Când au ajuns autoritățile "glumețul" a continuat în același stil.

“Când au venit toți eu am zis: Niculina, uite că a venit poliția, că te-am omorât. Eu le-am spus și la polițiști și la salvare. Cine i-a chemat, ăla să plătească”, a spus el.

La rândul său, cel care a sunat la poliție a spus că își asumă responsabilitatea.

“Asta e, cum o vrea Dumnezeu. Eu suport consecințele, dacă trebuie. Eu așa am crezut, că a omorât-o. A venit și ambulanța. I-a luat tensiunea. Era vie, nu era moartă”, a menționa omul.

Sursa: Monitorul de Botoşani Etichete: , Dată publicare: 08-03-2023 14:58