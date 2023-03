Un bărbat din Arad a scăpat ca prin minune, după ce mașina sa a căzut de pe un viaduct. GALERIE FOTO

Accidentul a avut loc puțin după ora 7. Autoturismul a derapat, s-a răsturnat de mai multe ori și a ajuns pe liniile de tramvai ale unui depou. În ciuda acestor succesiuni de evenimente, șoferul s-a ales doar cu câteva zgârieturi.

Imediat după pod, șoferul norocos urma să ia în mașină o colegă în drum spre serviciu, dar a simțit că autoturismul nu mai poate fi controlat.

Ioan Faur, șofer: "Când am urcat viaductul am avut cam 60-65 ca şi oricare când am ajuns în vârf am dat peste polei dintr-o dată a început staga dreapta stânga dreaptă atunci m-am pierdut şi am apăsat acceleraţia şi m-am dus peste parapet s-a dus şi parapetul şi m-am întors cu rotile în sus pe linia de tramvai care ieşeau din depou."

Mașina a rupt parapeții podului pe o lungine de zece metri.

Localnic: "Cred că din cauza vitezei mă gândesc zic şi eu din cauza vitezei a venit şi a trecut peste parapeţi."

Localnic: "Mă gândesc că din cauza umidităţii a avut viteza tânăr nu s-a adaptat condiţiilor de drum. Aici s-au mai întâmplat accidente tot din cauza vitezei. "

"-Când m-a sunat azi dimineaţă pe la 7 era bine.

-V-a spus că a căzut de pe pod?

-Da."

Bărbatul aflat la volan a fost dus la spital pentru investigații

Mădălina Periana, medic specialist UPU Arad: "Pacient în vârstă de 75 de ani în calitate de şofer al uni autovehicul cu stare generală bună stabil hemodinamic stabil cu traumatism facial minor cu escoriaţii la nivelul piramidei nazale conştient cooperant a ieşit singur din maşina."

Aparatul etilotest a indicat că bărbatul nu consumase alcool. Polițiștii continuă acum investigațiile.

