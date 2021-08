Un angajat CFR spune că este cercetat disciplinar, după ce a arătat condiţiile în care se odihnesc şefii de tren într-o gară

News.ro

Marius Berchesan, un angajat al CFR; a postat pe Facebook mai multe fotografii din staţia Deda, descriind condiţiile în care angajaţii aflaţi la distanţă de casă sunt nevoiţi să îşi petreacă timpul de odihnă.

După publicarea imaginilor, Marius Bercheşan a declarat, pentru News.ro că, în condiţiile în care a refuzat să doarmă pe bancă, în gară şi a luat o nouă tură, a fost anunţat că este cercetat disciplinar.

”Neavând unde să dorm, am făcut raport de eveniment şi am luat serviciu în continuare, pe evidenţă, unde ne pontăm noi. Când am ajuns la Târgu Mureş, şeful de gară mi-a dat convocare şi mi-a cerut notă de relaţie să mă duc la cercetare disciplinară.

Am fost pe data de 11 august, am spus că vreau să fiu asistat de sindicat. (...) Au ameninţat că cine mai îndrăzneşte să facă raport de eveniment şi să ia în continuare serviciu... nu ştiu ce au ameninţat acolo”, a declarat angajatul CFR.

Conform acestuia, dormitorul în care se odihneau şefii de tren aparţine CFR Marfă, însă, în condiţiile în care compania a făcut disponibilizări, dormitorul din staţia Deda a fost închis pentru că „nu a mai avut cine să-l deservească”.

Inițial, el a postat imaginile, urmate de un mesaj.

”Staţia Deda, dormitorul personalului de tren al staţiei Târgu Mureş, grup sanitar, tot ce avem nevoie, după cum se poate vedea şi din poze. Domnilor şefi de subunităţi, domnilor şefi de serviciu, domnule şef de regională vi se pare normal ce se întâmplă la staţia Deda unde eu trebuie să am odihnă la cap de secţie? Domnilor şefi ai CFR Călători, ştiţi că şi noi şefii de tren suntem oameni?? Domnilor şefi de staţie din Târgu Mureş, de ce de trei săptămâni de când s-a închis dormitorul din Deda nu aţi venit niciodată aici să vedeţi ce condiţii avem? Domnilor şefi de staţie din Tg. Mureş primiţi 20% spor de conducere, ştiţi pentru ce îi primiţi?”, a scris angajatul CFR pe reţeaua socială.

În acelaşi mesaj, el se adresa şi şefilor de la Bucureşti: ”Domnilor din central, ştiţi că noi şefii de tren suntem o parte din angajaţii care aducem bani la CFR Călători, în comparaţie cu alte funcţii care toată ziua freacă duda?”.

Cum comentează compania CFR acest caz

După apariția imaginilor, compania CFR a transmis un punct de vedere pe site-ul său.

"În prezent în stația Deda, din motive independente de CFR Călători, nu există deocamdată dormitor în care personalul de deservire a trenurilor să poată efectua odihna. În acest sens activitatea este proiectată în conformitate cu prevederile instrucționale astfel încât personalul de tren care sosește cu garnitura în stația Deda să continue să se afle în serviciu până la reintroducerea trenului în cursă, fiind aplicate și respectate toate prevederile prevăzute în contractul colectiv de muncă".