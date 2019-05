Ultima poză cu Liviu Bucățică, mort în avionul prăbușit din Buzău. Mesajul surorii lui

Cei doi oameni de afaceri care au murit în accidentul aviatic produs miercuri în Buzău au fost identificați.

Pilotul aparatului de zbor era un bărbat de 45 de ani din Cluj-Napoca, Mihai Covaciu, iar celălalt bărbat aflat în avion era Liviu Bucăţică, în vârstă de 50 de ani, din Constanţa. Ambii bărbaţi erau stabiliţi la Râşnov.

Liviu Bucăţică este fratele Corinei Martin, preşedinte al Federaţiei Asociaţiilor de Promovare Turistică din România.

Aceasta a publicat pe Facebook un mesaj emoționant pentru fratele ei, precum și ultima fotografie făcută de acesta înainte să moară.

Mesajul integral al Corinei Martin:

”Ultima lui fotografie....cu numai câteva minute înainte...

Am fost binecuvântată să am un frate atât de bun, atât de vesel şi de inimos! Nu cred să fie, printre cei ce l-au cunoscut vreodată, oameni pe care să nu-i fi bucurat şi pe care să nu-i fi făcut să zâmbească, vreodată, măcar. De aceea şi avea atât de mulţi prieteni. Pentru mine şi pentru copiii mei, rămăsese scut şi suport. Pentru mama, trei sferturi din suflet.

Acum e gol. Ai plecat nedrept şi mult prea devreme, Liviu! Şi, la fel ca şi cu Tata...nu am apucat să îţi spun, niciodată, că te iubesc. Acesta e păcatul meu. Tu, însă, vreau să ştii, acolo sus, pe unde pluteşti în zbor acum, că am fost mândră şi norocoasă şi binecuvântată să te am pe tine că fratele meu. De ieri, acest cuvânt păstrează un gol imens în sufletul meu. Dar încă te aud râzând...şi tot mă mai aştept să ne suni de pe undeva şi să ne spui că iar ne-ai păcălit, cu râsul tău molipsitor....

Nu amânaţi cuvintele, mărturisirile, picăturile de suflet către ai voştri. Nu amânaţi nimic, nu lăsaţi nimic. Timpul nu poate fi cumpărat. Timpul nu aşteaptă.

Drum bun printre îngeri, fratele meu!”

