Tribunalul București urmează să decidă dacă meditatorul care a agresat sexual o fată de 14 ani va fi plasat în arest

Judecătoria Sectorului 4 a respins iniţial propunerea Parchetului de arestare preventivă pentru 30 de zile de a bărbatului, plasându-l sub control judicar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat decizia.

La data de 31 ianuarie 2024, poliţiştii Secţiei 16 au fost sesizaţi, prin apel 112, de către un bărbat, cu privire la faptul că, fiica lui, în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei infractiuni de agresiune sexuală, bănuit de comiterea faptei fiind meditatorul ei.

”Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 4, iar în urma cercetărilor şi investigaţiilor desfăşurate, s-a stabilit că, la data de 31 ianuarie 2024, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 4, unde desfăşura o şedinţă de pregătire la o materie, împreună cu minora, bărbatul în vârstă de 68 de ani, prin constrângere morală, constând în aceea că i-ar fi creat victimei o stare de temere, raportată la calitatea pe care o avea, ar fi agresat-o sexual pe aceasta”, arată comunicatul Poliţiei.

Bărbatul, fost profesor de matematică, ar fi sărutat-o pe fată şi ar fi atins-o în zonele intime.

”La data de 15 februarie 2024, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 4, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, au pus în executare două mandate de percheziţie domiciliară şi un mandat de aducere, în Municipiul Bucureşti, într-un dosar penal de agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor”, a anunţat la sfârşitul săptămânii trecute Poliţia Capitalei.

Bărbatul a fost reţinuit, fiind prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă, însă instanţa a respins propunerea de arestare preventivă a bărbatului, plasându-l sub control judiciar pentru 60 de zile, decizia fiind ulterior contestată de Parchet.

Conform termenilor controlului judiciar, el are următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la secţia de Poliîie, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu părăsească teritoriul României, decât cu încuviinţarea organului judiciar care a dispus măsura; să nu efectueze ore de meditaţii cu minori; să nu se apropie la mai mult de 50 de metri şi să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu persoana vătămată şi cu cei trei martori în dosar.

Potrivit autorităţilor, în vederea probării activităţii infracţionale a bănuitului, la data de 15 februarie 2024, au fost puse în aplicare două mandate de percheziţie domiciliară, fiind identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. De asemenea, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat şi condus la audieri.

