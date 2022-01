Trenuri blocate peste 3 ore pe ruta Brașov-București după ce o locomotivă a ars. Pasageră: Am rămas pe întuneric

Sute de călători care au mers ieri cu trenul pe ruta Brașov-București au stat în frig, unii mai bine de trei ore, după ce traficul pe calea ferată a fost oprit din cauza unei locomotive care a luat foc.

Trenul transporta azotat de amoniu, o substanță care poate genera explozii de proporții. Din fericire, locomotiva a fost decuplată la timp de vagoanele cu încărcătură periculoasă.

Locomotiva, ce aparţine unei firme private, a luat foc duminică, în jurul orei 17. Din acel moment, traficul feroviar între staţiile Crivina şi Brazi a fost oprit, așa că 15 trenuri ale CFR Călători, care tranzitau zona, au înregistrat întârzieri între 70 și 200 de minute.

Călătorii, între care mulţi care veneau din staţiunile montane, au rămas blocați în vagoanele unde începea să se instaleze frigul.

Cei tineri au au profitat de incident şi au coborât pe peron, unde au continuat distracţia de la munte.

Pentru alţii, incidentul a fost mult mai neplăcut. O femeie a aşteptat împreună cu cei doi copii mai bine de trei ore până ce trenul s-a pus din nou în mişcare.

Mira Loghin, pasager: „În jurul orei 16:30, trenul a oprit în staţia Brazi şi nu a mai plecat decât peste 3 ore şi jumătate. Am stat aproximativ 30-35 de minute pe întuneric, pentru că nu am avut lumină în tren, neştiind ce se întâmplă. Am început să simţim un puternic de ars, unii dintre noi am văzut chiar şi nişte flăcări în depărtare.”

Mira Loghin, pasager: „Din păcate n-am fost informați de către nimeni din personalul care gestionează trenul despre situaţie, despre ce se întâmpla, cât vom staţiona, ce urmează şi aşa mai departe...”

Traficul feroviar a fost redeschis la scurt timp după ora 19. Printr-un comunicat de presă, CFR le-a prezentat scuze călătorilor şi a dat asigurări că toate intervenţiile au avut drept scop redeschiderea traficului feroviar în condiții de siguranță.